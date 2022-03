“Nei prossimi giorni conosceremo i dettagli della relazione che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale, e sapremo dove l’amministrazione ha commesso errori creando rischi d’infiltrazione e dove i muri eretti contro la criminalità avrebbero mostrato crepe. Sono altrettanto certo, però, che l’opera di attenzione alla quotidianità e di programmazione è importante, imponente ed è sotto gli occhi di tutti”. Così Antonio Cimmino, già vicesindaco di Castellammare e assessore ai Lavori pubblici, nonché consigliere comunale di Forza Italia.

“Se il rischio di eventuali infiltrazioni si è appalesato – ha continuato Cimmino – è giusto fare mea culpa e ricominciare daccapo azzerando tutto, in quanto negli ultimi venti anni le ombre ed i fatti di cronaca importanti, come l’omicidio di un consigliere comunale nel 2009, hanno pesato su questa città in maniera concreta. È una analisi lucida e pacata quella che voglio fare, consapevole che nella relazione potrebbero esserci elementi importanti di cui verremo a conoscenza.

Rivendico, altresì, che questa amministrazione ha messo il cuore e l’anima nel lavorare per Castellammare, recependo istanze e programmando piccole e grandi opere, e permettendo all’intera città di sognare un prossimo futuro ricco di opportunità dopo la pandemia. Sono certo che i commissari lavoreranno alacremente per il bene di tutti”.