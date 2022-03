Vittorio e Piero Verone, questo il nome dei due fratelli ultrasettantenni di Castellammare di Stabia rimasti vittima del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19 tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere al km 722.





A perdere la vita nell’assurdo impatto anche Gennaro Casafredda, un 67enne di Sant’Egidio del Monte Albino uno dei primi comuni della provincia di Salerno a non molti chilometri proprio da Castellammare di Stabia. Ad aggravare il bollettino risulta seriamente ferito anche un’altra persona della stessa zona, residente a Gragnano: il passeggero della terza auto violentemente coinvolta nel disastro, la Ranger Rover Discovery che percorreva la corsia di sorpasso e avrebbe impattato sulle due auto appena scontatesi. Alla guida di quest’ultima auto un istruttore di tiro in pensione della Polizia che è rimasto anch’egli gravemente ferito con il cognato che gli sedeva accanto. Estratti vivi dai Vigili del Fuoco dalle lamiere delle auto coinvolte nel tremendo scontro i due occupanti del Suv sono stati affidati al 118. Le salme delle vittime sono state trasportate presso l’Istituto di Medicina legale di Caserta

Le cause del drammatico incidente, stando alle prime ricostruzioni, l’imbocco contromano dell’autostrada al casello di Santa Maria Capua Vetere della Fiat 500 Xl condotta dal 67enne salernitano.







I due fratelli, 77 e 73 anni, uno ex direttore di banca e l’altro ex funzionario del Comune di Castellammare di Stabia, viaggiavano a bordo di una Ford Mondeo e stavano rientrando a casa dopo una giornata trascorsa in Abruzzo, a Castel di Sangro. Il destino li ha voluti su quel tratto di strada mentre la vettura del 54enne, lanciato nell’incomprensibile e folle corsa, percorreva la corsia Sud tra i caselli di Caianello e Capua, in senso opposto. Inevitabile e fatale l’impatto.

Entrambi erano molto conosciuti nella loro città: Vittorio era stato anche presidente del Lions Club stabiese.







Quello che è accaduto è in fase di accertamento da parte della polizia stradale del VI tronco di Cassino e della Procura di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere disseminate sulla Roma-Napoli. Al momento l’unica certezza è che le due auto scontratesi con a bordo i fratelli Verone e il 54enne, ferme dopo l’impatto sulla corsia di sorpasso, sono state poi travolte dal grosso fuoristrada che sopraggiungendo poco dopo l’impatto non ha potuto evitarle.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6 tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Il tratto di autostrada chiuso in entrambe le direzioni è stato riaperto a notte fonda.