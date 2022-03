Una città in lutto quella di Castellammare di Stabia che piange la perdita dei fratelli Verone, Vittorio e Piero, coinvolti in un tremendo incidente stradale lo scorso sabato sera. Vittorio era direttore di banca e presidente dei Lions Club di Castellammare mentre Piero era funzionario del Comune: entrambi sono stati due simboli di attivismo culturale per la città.

Sono molti i messaggi pervenuti in queste ore da parte di chi li conosceva bene. “Siete stati parte importante della mia crescita. Abbiamo trascorso insieme tante vacanze e tanti momenti di convivialità. Ricordo di voi solo gentilezza ed attenzioni, in un mondo che diventava sempre più distratto, nei momenti importati c’eravate. Con la vostra morte assurda se ne va anche una parte importante della mia vita. Addio a zio Pierino e zio Vittorio, vi ho voluto bene”, ha scritto sui social Andrea Di Martino, ex consigliere comunale, nipote di Piero e Vittorio.

Gli altri familiari si sono detti scioccati per il modo in cui è avvenuto l’incidente e di come hanno appreso la notizia alcuni membri della famiglia. La nipote per esempio ha capito che si trattava dei nonni solamente leggendo una notizia sul telefonino che riportava la tipologia di auto coinvolta. Uno sgomento che ben presto ha coinvolto tutta la cittadina stabiese, dalle associazioni alla politica. Il Lions Club Castellammare di Stabia Terme ha comunicato il cordoglio per lo storico presidente mentre per la politica si è espresso anche l’ex sindaco Cimmino.

“Vittorio era molto attivo nel mondo delle associazioni e ha partecipato e contribuito a tante iniziative culturali a Castellammare, città di cui era profondamente innamorato. Così come Piero, che è stato un dipendente comunale esemplare”, ha scritto Cimmino. Pierluigi Fiorenza, noto giornalista stabiese, ha detto: “Vittorio Verone, la quintessenza della gentilezza. La nobiltà fatta persona. Non l’ho mai visto arrabbiato ma sempre pronto a costruire ponti per unire”.

I cittadini ancora adesso sono increduli per la sorte dei fratelli pensionati che quel sabato hanno visto la loro strada tagliata da un’auto in contromano. L’incidente è avvenuto percorrendo l’autostrada A1 Milano – Napoli. Sulla tratta di Caserta, allo sbocco di Santa Maria Capua Vetere, un’autovettura con alla guida un uomo di 67 anni ha provocato lo scontro che ha determinato l’incidente mortale. Anche il 67enne è deceduto nello schianto. Con l’uomo che ha provocato lo scontro viaggiavano altre due persone che sono sopravvissute pur rimanendo ferite nell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando in questi giorni le dinamiche esatte dell’accaduto.

Ivano Manzo