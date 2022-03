Continua spedita la marcia verso i play off del Consorzio Volley Napoli che batte il VB 70

Le atlete napoletane centrano la terza vittoria consecutiva, raggiungendo quota 16 in classifica, mantenendo il terzo posto seppur in coabitazione con Arzano

Continua spedita la marcia verso i play off del Consorzio Volley Napoli che batte, seppur al tie break, il VB 70 nella gara valevole per la diciassettesima giornata del girone B di serie C femminile.

La gara prevista da calendario in quel di Pomigliano, ha visto un’inversione di campo su richiesta della società pomiglianese per indisponibilità del campo di casa e così si è giocato al PalaTorricelli di Pianura, nella tana del Napoli Volley.

Mister Maione aveva chiesto alle sue ragazze un approccio diverso al match per evitare gli errori commessi nelle ultime uscite quando, in pratica, erano stati regalati i primi set alle avversarie: capitan Fusco e compagne partono col piede giusto disputando un primo set quasi perfetto chiuso 25-21.

Anche l’avvio del secondo set è tutto di marca Napoli Volley ma nella fase centrale del parziale, il VB 70, trascinato dal capitano, impone un break importante che poi conserverà fino alla fine: 22-25 e tutto da rifare per il Napoli che nel terzo set ritorna in campo con il piglio giusto riportandosi meritatamente sul 2-1 grazie al 25-22 con cui si chiude il terzo parziale.

Ma nel quarto, qualche errore di troppo misto alla grande esperienza delle atlete pomiglianesi consente al VB 70 di riequilibrare nuovamente la gara chiudendo 25-19 il set e portando il match al quinto dove però non c’è storia: il Napoli Volley domina sin dall’inizio conquistando il set e la gara con il punteggio di 15-12.

Prestazione dunque altalenante per le atlete napoletane che però centrano la terza vittoria consecutiva, raggiungendo quota 16 in classifica, mantenendo il terzo posto seppur in coabitazione con Arzano.

Per il Consorzio Volley Napoli adesso ci sarà una settimana di pausa: ritorno in campo previsto il prossimo 19 marzo, in casa contro Marcianise, nel week end in cui verrà recuperata l’intera giornata rinviata lo scorso 9 gennaio per pandemia.