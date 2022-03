Recuperare anni scolastici: ecco com’è possibile e a chi rivolgersi

Dopo aver subito numerose bocciature, per il bisogno di cominciare a lavorare il prima possibile o semplicemente perché avevano superato l’obbligo scolastico e non erano più interessati a studiare in molti si trovano a voler recuperare anni scolastici a distanza di anni da quando hanno abbandonato gli studi e perché necessitano di un titolo da sfruttare sul mercato del lavoro. È possibile farlo? E come?

Come funziona il recupero anni scolastici in Italia: tutto quello che c’è da sapere.





In Italia il recupero anni scolastici è appositamente regolamentato da una normativa, oltre che da circolari e ordinanze ministeriali che periodicamente intervengono a definire termini e scadenze. A venirne fuori sono innanzitutto due aspetti macroscopici: non esistono limiti d’età per recuperare gli anni scolastici persi, né è necessario che non sia passato più di un certo numero di anni da quando si è conseguita la licenza media. In altre parole chiunque lo voglia può recuperare anni scolastici e arrivare al diploma, facendo attenzione però che

chi ha meno di diciotto anni può recuperare in un anno gli anni scolastici persi fino a rimettersi in pari con i propri coetanei e frequentando e studiando, poi, per i restanti anni che lo separano dalla maturità;

chi ha diciotto anni, dopo il recupero anni scolastici, è ammesso all’ultimo anno di scuola superiore e solo al termine di questo e se ha un buon profitto all’esame di Stato;

chi ha più di diciotto anni può, dopo aver recuperato gli anni scolastici persi e superato l’apposito esame di idoneità, essere ammesso direttamente alla maturità da esterno.

Per ogni anno scolastico da recuperare è previsto, lo si è appena citato, un esame di idoneità che accerta che lo studente abbia acquisito conoscenze e capacità pari a quelle previste per ogni livello di studio. Non a caso lo stesso va effettuato su piani e programmi didattici stilati dal Ministero per ogni classe dell’indirizzo di studi scelto e svolgendo prove che assomigliano alle prove di verifica proposte agli alunni in classe e, soprattutto, a quelle che saranno le prove d’esame. Chi deve recuperare anni scolastici diversi da quelli del triennio si vede attribuito durante l’esame di idoneità un voto (da uno a dieci e con sufficienza raggiunta al sei), diversamente un punteggio che andrà a costituire il credito scolastico necessario a determinare il voto di maturità.

Quanto a come recuperare anni scolastici velocemente?, però, la risposta non è veramente completa senza accennare a come conviene studiare e se e quali corsi conviene seguire prima di immettersi nuovamente nei percorsi scolastici o conseguire il diploma. Non c’è una “via” unica e ogni studente farebbe meglio a considerare, anzi, una serie di esigenze personali come quanto tempo ha a disposizione per studiare, se ha bisogno di superare l’esame di Stato con un buon voto o al contrario del solo titolo, eccetera. Si potrebbe, infatti, studiare da soli per prepararsi agli esami di idoneità o frequentare i corsi serali offerti dalle scuole del territorio e avere comunque risultati apprezzabili. In molti decidono, però, di rivolgersi a ScuolaOnline.com o altri specialisti nel recupero anni scolastici perché offrono percorsi tarati sulle esigenze formative del singolo studente, mirati a superarne le lacune o semplicemente ad aiutarlo a conciliare lo studio con altri impegni lavorativi o personali.