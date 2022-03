Napoli Futsal, è tempo di derby con la Feldi Eboli

Non c’è sosta, tempo di derby per il Napoli Futsal. Azzurri di scena martedì alle 20 al Centro Sportivo Cercola contro la Feldi Eboli, incontro valido il ventunesimo turno di A.

Capitan Perugino e compagni provengono da quattro successi di fila e stazionano in terza piazza a 38 punti ed a -4 dall’Italservice Pesaro capolista.

I rossoblù guidati da Samperi, invece, sono noni a quota 26 e sabato hanno visto rinviato per Covid il match con il Real San Giuseppe. La gara sarà trasmessa su www.futsaltv.it: Nicola Maria Manzione (Salerno) e Antonio Marino (Agropoli) gli arbitri, crono affidato a Giovanni Beneduce (Nola).

“A Salsomaggiore bella e grande vittoria – dichiara mister Basile, – differente dalle altre. Era tanto tempo che non andavamo sotto nel punteggio e dovevamo dimostrare a noi stessi che anche nelle situazioni di difficoltà potevamo trovare il punto di svolta. Ci siamo riusciti, soffrendo molto nella prima frazione. Un’altra prova di una squadra che sa anche accettare la forza avversaria. Andiamo avanti, sarà un derby clamorosamente complicato. Loro saranno più freschi perché non hanno giocato”. Il coach tra le tante ha allenato anche la Feldi. “Sarà bellissimo ritrovare tanta gente di Eboli con cui ci si sente e si scambiano opinioni”. La situazione del roster. “Fernandinho rientra dalla squalifica, da valutare i vari acciaccati. Faremo scelte, come sempre, in base alla forma fisica ed alle caratteristiche di chi ci sta di fronte”. Dodici risultati utili consecutivi per i partenopei. “Ciò che ci rende più orgogliosi in un campionato così competitivo, è un qualcosa di veramente importante. Alla fine contano poco, ma ci permettono di stare lì. È una fortuna che cominci un’altra competizione al termine della stagione regolare. Vogliamo vincere quante più gare possibili e poi ci prepareremo per i playoff. Coppa? Manca poco, ma pensiamo prima alle volpi ed alla Came”.

“Siamo sulla strada giusta – prosegue sulla stessa lunghezza d’onda Marcio Ganho. – Dobbiamo continuare in questa maniera e puntare al primo posto. Il mio rendimento? Voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno dando una mano ogni giorno, qui per aiutare costantemente questo gruppo. Un onore allenarmi con calcettisti fortissimi, in partita risulto così preparato per affrontarne altri di valore. Siamo consapevoli delle nostre capacità, c’è la volontà di portare a casa scudetto e Coppa”.

LA CONFERENZA STAMPA: https://www.facebook.com/watch/?v=1268213397005223