Ma arriviamo al dunque del nostro articolo per i lettori vesuviani : chi trascina la squadra in Serie A spesso sono dei giocatori molto giovani, che hanno un grande talento per giocare a suon di gol nella seconda divisione italiana.

Gli astri nascenti della serie B

Tra i bomber in porta troviamo Marco Carnesecchi, giovanissimo portiere della Cremonese che sta facendo vedere a tutti il proprio talento nella squadra lombarda. Il ragazzo fa parte della nazionale italiana di calcio UNDER 21, di proprietà dell’Atalanta che ha fatto vedere a tutta la tifoseria delle serie B di cosa è capace.

Con solo un giocatore la squadra della Cremonese è prima in campionato, a pari con il Lecce , e vede una solidità difensiva senza eguali. Il giovane è preso d’occhio da tantissime squadre per entrare in una rosa prestigiosa, ma la Cremonese vorrà tenerlo per molto tempo tra i propri pali

Valentin Gendrey

Un altro nel reparto difensivo classe 2000 dalla Francia che ha avuto 14 presenze in serie B è esploso nella squadra del Lecce calcio con la sua forza fisica paragonabile a qualsiasi altro terzino che gioca in Champions League. Il ragazzo Francese sta avendo una grande carriera con i pugliesi e gestisce un gioco pulito e di forza nei contrasti con gli avversari..

Mameh Caleb Okoli

Anche lui giovane dell’Atalanta in prestito alla Cremonese arriva con una forza unica in serie B. Il ragazzo di origini senegalesi ha già giocato con la maglia azzurra nella scorsa stagione e all’età di soli 20 anni ha già conquistato i suoi primi trofei: 2 volte campione primavera e una coppa primavera conquistata.

Il difensore ha fatto vedere come si gioca in difesa a molti e giocatori più esperti in serie B con un gioco molto elegante e decisivo per la squadra Cremonese

Carlos Augusto

Per il reparto offensivo abbiamo un altro giovane classe ‘99 proveniente dal Brasile. Il ragazzo appartiene alla rosa del Monza come fascia sinistra ed è un buon terzino di spinta che ha già segnato con il Monza in questa stagione.

Il ragazzo è molto talentuoso e potrebbe aiutare il club ad arrivare nella massima serie in questa stagione. Staremo a vedere come e se sarà ancora decisivo nelle prossime giornate, ma già molti club sono pronti a pagare cifre molto alte per averlo nella propria formazione.