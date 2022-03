Intere famiglie abbandonate dallo Stato a via Santa Caterina a Castellammare di Stabia. Da dicembre scorso attendo un intervento che gli garantisca la sicurezza. Questa è la situazione di quattro famiglie, dodici persone in totale, che si trovano da mesi in balia dell’immobilismo e della burocrazia.

Le famiglie hanno visto a dicembre iniziare i lavori per la demolizione di una vecchia palazzina confinante che era pericolante da anni, essendo una palazzo terremotato. Una volta iniziata la demolizione è partito lo sgombero per le famiglie del palazzo vicino, poiché anche quest’ultimo aveva subito un crollo proprio in quei giorni, poco prima di Natale. Ebbene da quel momento i lavori paiono in stallo e le famiglie non possono tutt’ora rientrare nelle proprie abitazioni.

Il crollo è avvenuto il 12 dicembre e sul posto in pompa magna sono giunte tutte le autorità: vigili del fuoco, polizia ed i tecnici comunali per valutare la situazione. Quasi subito è partita l’ordinanza di sgombero con la promessa di un rientro celere e sicuro per le famiglie. Tuttavia i giorni sono passati. 12 persone che hanno una casa si sono ritrovate a passare le intere festività lontane dal calore del focolare domestico. Una assurdità che indigna e macina rabbia in queste persone.

Ivano Manzo