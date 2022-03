A Castellammare di Stabia la notte dell’Immacolata sparò ad un uomo che ebbe salva la vita solo grazie al cellulare nella tasca: arrestato A. A. di 19 anni. Oggi gli uomini del commissariato di Ps stabiese hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata, nei confronti del giovane. Per lui le accuse sono di detenzione e porto illegali di arma da fuoco.

La vicenda risale all’8 dicembre 2021 quando all’interno di un bar molto frequentato del viale Europa scoppiò una lite per futili motivi tra il 19enne e C. M. di 38 anni “colpevole” di aver involontariamente urtato l’indagato. La lite terminò con uno schiaffo subito da A. A. che, avuta la peggio, si era allontanato in motorino salvo poi tornare poco dopo armato di pistola.

A quel punto il 19enne esplose tre colpi di arma da fuoco contro il 38enne e tentò di sparare almeno un altro colpo nei confronti di un amico della vittima senza riuscirci poiché la pistola si inceppò. Il giovane si diede poi alla fuga. Due dei colpi esplosi colpirono C. M. al malleolo del piede sinistro ed al polpaccio della gamba sinistra. Un terzo colpo lo raggiunse all’altezza dell’inguine ma senza provocargli lesioni: il telefono cellulare aveva bloccato il proiettile.

Sul posto giunsero i poliziotti prestando soccorso al 38enne e portandolo al vicino pronto soccorso. Le indagini sono state corroborate dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. La Procura aveva chiesto l’emissione di un’ordinanza anche per il reato di tentato duplice omicidio ma il gip ha rigettato la richiesta qualificando il fatto come lesioni personale aggravate. A. A. si trova ora nel carcere di Napoli Poggioreale.