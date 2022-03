I 5 giochi di carte più popolari al mondo

Il Blackjack online, il Baccarat, il Poker online e il Gin Rummy? Non sono nomi scelti a caso, ma alcuni dei più popolari giochi da casinò che si possono provare con l’uso delle carte. Molti di questi si basano unicamente sulla fortuna, altri invece hanno bisogno di una vera strategia. Quanto conosci i giochi da carte? Non temere, cercheremo di guidarti di seguito tra i tavoli più affascinanti del gioco d’azzardo, tutti molto popolari e facili da trovare anche nelle migliori piattaforme di gioco online, come Bet365 Casinò. Preparati a scoprire di più sui veri leader del gioco di carte!

Il poker

Il grande successo del poker è sotto gli occhi di tutti ed è addirittura aumentato con la diffusione del poker online. I casinò non possono esimersi dal presentare diversi tavoli del gioco base, dominato dal Texas Holdem, ma anche alle numerose varianti che questo game presenta, trainate da Omaha. Ciò che i giocatori apprezzano così tanto del poker è l’adrenalina durante il gioco e la certezza di poter vincere soprattutto grazie alle proprie abilità. Si presenta con regole base che sono abbastanza semplici, ma ti è mai capito di ammirare una partita giocata da pro player? In questo caso ti permette di ammirare tattiche, strategie e bluff che tengono alto il livello di gioco. Nonostante sia uno dei giochi più storici per i casinò, è ancora il più popolare in assoluto e molto amato sia in versione digitale che live, da provare con croupier dal vivo.

Gin Rummy

Forse non tutti lo conoscono, ma a livello mondiale è un gioco che non passa inosservato. Ci troviamo di fronte a una delle versioni più popolari del ramino. Si gioca tra due giocatori ed è un gioco nato nel 1909 a New York. Il momento della sua grande esplosione risale agli Anni ’40, quando divenne il passatempo preferito dei divi del cinema hollywoodiano. Chi non ha mai avuto modo di provarlo deve sapere che lo scopo del gioco è raccogliere una mano composta prevalentemente da tris e scale. Vincerà chi termina con il minor numero di punti.

Il blackjack

Diretto “rivale” del poker è il blackjack, che è diventato uno dei giochi preferiti dagli appassionati dei casinò virtuali. Il blackjack online piace perché è un gioco molto semplice, che non prevede regole impegnative, ma chiede al giocatore di assicurarsi di non superare mai il numero 21 come somma totale delle carte. Ma l’altro aspetto affascinate di questo gioco riguarda le casistiche della vincita. Puoi avere buone probabilità di vincita a prescindere dal tavolo che scegli e dal casinò di riferimento. Inoltre conta moltissime varianti, proprio come nel caso del poker, che permettono di rendere variegata l’esperienza di gioco di ogni singolo giocatore. Essendo uno dei giochi da casinò più accessibili e semplici in assoluto, è anche diventata l’attrazione di punta di tantissime piattaforme virtuali. E soprattutto delle loro offerte speciali!

Hearts

Altro gioco di carte molto amato è Hearts, che riunisce attorno al tavolo 4 giocatori. Non prevede interazione diretta e condivisione tra i giocatori stessi, se non in alcuni momenti in cui ci potrebbe essere un interesse comune nel supportarsi. Si gioca con un mazzo di carte e ogni giocatore ha l’obiettivo di tenersi alla larga dalle carte di cuori, ma anche dalla regina di picche. Se le trovi subisci rispettivamente 1 e 13 punti di penalità. Lo scopo è giocare senza segnare punti: alla fine della partita chi avrà ottenuto il punteggio più basso vincerà.

Il baccarat

Ma c’è un altro titolo che gli appassionati dei giochi da casinò virtuali non si vorranno far scappare: il Baccarat è una versione di gioco semplice, che in qualche modo ricorda il blackjack. In questo caso però ogni giocatore non dovrà superare la somma totale di 9 punti in mano, sfidando direttamente il banco per la conquista del montepremi finale. Non ci sono grandi strategie da applicare, ma se desideri avere la meglio, dovrai armarti di un po’ di sana pazienza e affidarti alla fortuna.

Conclusione

I giochi di carte sono da sempre parte integrante della nostra cultura: secondi i veri appassionati pare che le carte da gioco hanno iniziato ad essere apprezzate in Europa nella prima metà del XV secolo. Anche se risulta difficile riuscire a risalire in modo ufficiale alle loro origini, è facile riconoscere il grande successo che alcuni giochi hanno saputo ottenere. E ancora oggi è possibile lasciarsi intrattenere da queste soluzioni di gioco, pensate per assecondare le passioni di un ampio numero di giocatori nel mondo. Resta solo da capire quale gioco faccia al caso tuo!