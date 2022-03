“Un plauso alle scuole di Somma Vesuviana per quello che stanno facendo come ad esempio la catena dei disegni della pace apposta all’esterno del plesso scolastico delle medie “San Giovanni Bosco – Summa Villa”. Su ogni disegno la scritta pace o fransi particolari come “abbracciare la pace” , disegni particolari come bambini, ragazzi, persone che si abbracciano. Attraverso la creatività i ragazzi hanno concentrato il messaggio su due dettagli: l’abbraccio che purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria manca da tempo e il sorriso quale simbolo della serenità e della pace. Inoltre all’interno della scuola media statale è esposto un altro disegno molto bello realizzato proprio da una ragazza ucraina. So anche che per qualche bambino proveniente dall’Ucraina sarebbe stato già avviato il processo di integrazione scolastica. Noi da oggi abbiamo alzato la bandiera dell’Ucraina al fianco di quella dell’Italia e dell’Europa, proprio nella piazza centrale dinanzi al monumento dedicato ai caduti. Insieme sono le bandiere dell’Italia, dell’Ucraina, dell’Europa”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.







Ed è stato istituito anche l’account di posta elettronica: emergenza.ucraina@sommavesuviana.info

“Il Comune di Somma Vesuviana invita i cittadini – ha concluso Di Sarno – a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina proveniente dalle zone di guerra, mediante la compilazione di un modulo pubblicato sul sito del Comune e da inviare a emergenza.ucraina@sommavesuviana.info. Dunque abbiamo aperto anche un account di posta elettronica dedicato solo ed esclusivamente all’emergenza guerra. Si chiedono anche disponibilità come mediatore culturale. Inoltre nel modulo c’è anche una sezione dedicata alla disponibilità di alloggi”.