I Wonder Pictures è lieta di invitarvi alla visione e presentazione riservata alla stampa del documentario Vesuvio – Ovvero: come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani, diretto da Giovanni Troilo, che arriverà al cinema come evento speciale il 14, 15 e 16 marzo prodotto da Dazzle Communication e distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

L’anteprima, cui seguirà la conferenza stampa con il regista Giovanni Troilo e con l’esperto vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, è in programma giovedì 10 marzo alle ore 11 presso il Cinema Metropolitan di Napoli (via Chiaia 149).







Vesuvio – Ovvero: come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani è un documentario di grande fascino che racconta l’ombra lunga della catastrofe in uno dei territori più suggestivi e inquietanti d’Italia, lungo le pendici del Vesuvio e tra i minacciosi crateri partenopei, e lo fa con un linguaggio unico al confine tra fiction e documentario, attraverso le storie, spesso al limite del paradossale, di coloro che si trovano a vivere nella cosiddetta zona rossa.

La presentazione si svolgerà in osservanza delle misure di sicurezza sanitarie previste per il contenimento della pandemia da Covid-19. Ai giornalisti accreditati saranno forniti i link per i materiali stampa, su richiesta anche preventivamente l’evento.