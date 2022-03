Blackjack nei casino non AAMS: strategie, giochi e funzionamento

Il famoso gioco del ventuno è un ospite immancabile su ogni sito di casino in linea. Nelle sue diverse varianti, single-hand o multi-hand, live o online, offre ai giocatori la possibilità di sfidare il banco direttamente dal proprio computer. Con l’ascesa della tecnologia nel mondo del gioco d’azzardo sono sempre di più i giocatori interessati a giocare a blackjack nei casino non AAMS. Vediamo quali sono le caratteristiche di queste piattaforme e come capire se sono affidabili e sicure.

Come funziona il blackjack online: le regole

Nato con ogni probabilità in Francia nel XVII, un po’ come per la maggior parte dei giochi d’azzardo che oggi conosciamo, il blackjack ha assunto la sua fama solo dopo esser sbarcato nella patria del gambling, in Nevada nel lontano 1931. Proprio qui assunse il suo attuale nome “black jack”, ovvero fante nero. Diffusosi rapidamente non solo negli Stati Uniti ma anche a livello globale, grazie al suo funzionamento facile e pragmatico, oggi si è arrivati addirittura alla possibilità di giocare in qualsiasi luogo o momento grazie ai portali online. E se in un primo momento i giocatori italiani cercavano di fare ventuno sulle piattaforme digitali nostrane, recentemente sono sempre di più gli utenti che giocano al blackjack nei casino non AAMS data la loro crescente attrattiva.

Ma come funziona il blackjack online? Le regole sono le stesse che si applicano per una normale partita in un casino reale. Il giocatore sfida il banco cercando di avvicinarsi il più possibile al punteggio di 21 con le carte distribuite dal dealer. L’asso può valere 1 o 11, le figure 10. Estremamente semplice quanto casuale. Eppure sono tanti gli studi e strategie che vengono costantemente pubblicati. Basti pensare alla nota storia del Blackjack MIT Team.

Dunque non vi sono grandi differenze tra il blackjack tradizionale e il blackjack online nei casino non AAMS. Tuttavia possono esserci divergenze tra le piattaforme regolarmente licenziate in Italia e quelle straniere.

Differenze tra blackjack non AAMS e blackjack AAMS

Quando si parla di blackjack online, casino non AAMS e casino AAMS possono generare un po’ di confusione nel pubblico degli scommettitori. Quali sono le differenze tra il blackjack non AAMS e il gioco regolarmente licenziato in Italia? La risposta è da rintracciarsi nel tipo di licenza che il casino in questione utilizza.

I concessionari di gioco italiani per poter operare nel settore del gambling devono necessariamente richiedere ed ottenere una licenza AAMS. Rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Tale autorizzazione oltre ad essere estremamente dispendiosa, pone il sito sotto uno stretto controllo che sovente limita considerevolmente l’attività dell’operatore stesso e dei suoi giocatori.

I casino stranieri in genere sono quelli che non vantano la regolare licenza AAMS sulla loro piattaforma, ma dispongono di diversa concessione. Comunemente essi presentano autorizzazioni rilasciate da paesi fornitori quali Gran Bretagna, Malta, Cipro, Curacao. Dunque si tratta di siti sicuri ed affidabili, semplicemente con licenza diversa. Le differenze tra i due tipi di portali non finiscono qui però. La maggiore libertà concessa ai casino stranieri che accettano italiani permette loro di mettere a disposizione degli propri utenti

maggior numero di giochi

minori limiti di puntata e deposito

potenziali vincite più vantaggiose

bonus benvenuto casino alti

numerosi metodi di pagamento disponibili

Blackjack live non AAMS: i tavoli in diretta

L’offerta del blackjack nei casino non AAMS nella maggior parte dei casi include dei tavoli live, cioè in presa diretta. Si tratta di un modo di giocare a blackjack online innovativo ed originale che consente ai giocatori di vivere il brivido del gioco senza rinunciare all’interazione umana. In questo caso, infatti, del dealer reali distribuiscono le carte ai giocatori che possono seguire la partita attraverso lo streaming dell’evento.

Il gioco del ventuno in presa diretta è prerogativa di quasi tutti i casino online italiani, tuttavia l’offerta di sale spesso è limitata. Cosa che non accade giocando a blackjack nei casino non AAMS dove i tavoli in diretta sono più numerosi. Tuttavia sui casino esteri occorre assicurarsi che vi siano tavoli con dealer in lingua italiana.

Strategie blackjack online più comuni

Benché il gioco del ventuno possa apparire ai molti come governato dal caso, sono tante le strategie che giocatori e studiosi mettono a punto. Anche quando si parla del blackjack nei casino non AAMS. Si dice che sia sempre il banco a vincere, eppure nei portali in linea attraverso sistemi di generazione di numeri casuali (RNG), i giocatori hanno possibilità reali di ottenere qualche vincita se la partita viene giocata con strategia e razionalità. Le dritte per vincere a blackjack online sono tante, alcune delle più comuni suggeriscono

Dividere sempre una coppia di assi o di 8 per avere maggiori possibilità di vittoria, risulta infatti più conveniente avere due coppie da 8 l’una che una sola mano con un doppio otto che può sforare rapidamente il 21 con una sola carta Non dividere una coppia di 5 o 10 anche se i giocatori potrebbero ingolosirsi dividendo la coppia nel giocare con due mani, in questi casi è meglio non dividere Giocare le partite con payout alti 3 a 2: è importante trovare casinò stranieri e non che offrano partite pagate 3 a 2 sebbene la maggior parte dei portali offrano solo 6 a 5 Non fare mai l’assicurazione è una scelta che a lungo termine non paga Se il banco ha 7, tenere la coppia di 9 poiché ci sono maggiori probabilità che il banco possa pescare un 10, più frequenti in un solo mazzo, e dunque perdere.

Le strategie per vincere al blackjack sono numerose e costantemente aggiornate. Giocando al blackjack sui casino non AAMS, però, è possibile avere maggiori possibilità di battere il banco senza dover ricercare particolari dritte. Payout più alti, diverse varianti dei giochi, più metodi di pagamento ed un’offerta più ampia sono aspetti rilevanti dei casino online stranieri con blackjack. L’importante è che gli operatori considerati abbiano una licenza di gioco, che sia internazionale o europea, che ne attesti trasparenza, sicurezza ed affidabilità.