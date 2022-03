Città di Gragnano, al via la Festa del Cioccolato

Tre giorni, dall'11 marzo a domenica 13 marzo, dalle ore 10 alle 24 in via Roma

La Città di Gragnano dà il via alla Festa del Cioccolato che si terrà per ben tre giorni, dall’11 marzo a domenica 13 marzo, dalle ore 10 alle 24 in via Roma.

Gli espositori arrivano da diverse parti d’Italia per allestire offerte gustose e variegate di cioccolato.

Non si troverà solo buon cioccolato artigianale, ma anche artisti di strada e il famoso Teatro di Burattini di Giorgio Ferraiolo. Via Roma diventa quindi la Via del Cioccolato.

Il programma nel dettaglio

Venerdì 11 marzo

ore 17 | ore 18 | ore 19

Sabato mattina 12 marzo

ore 10 | ore 11 | ore 12 – Teatrino di burattini di antica tradizione napoletana di Giò Ferraiolo

Sabato pomeriggio 12 marzo

ore 17 | ore 18 | ore 19 – Teatrino di burattini di antica tradizione napoletana di Giò Ferraiolo

ore 19 – Artisti di strada “Artisti Distratti” con spettacoli di trampolieri luminosi

Domenica mattina 13 marzo

ore 10 | ore 11 | ore 12 – Teatrino di burattini di antica tradizione napoletana di Giò Ferraiolo

ore 11 – Artisti di strada “Artisti Distratti” con spettacoli di trampolieri

Domenica pomeriggio 13 marzo