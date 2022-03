Napoli, fiamme in appartamento, muore ucraina 23enne, salva la figlia di 5 ann

La vittima è Anastasiia Bondarenko 23enne ucraina, in Italia da circa due mesi. L'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio, al secondo piano, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme

Una donna di nazionalità ucraina è morta in un incendio scoppiato stamattina in un appartamento al vico I Sant’antonio Abate 21, nella zona del Borgo Sant’ Antonio, a Napoli.

A perdere la vita Anastasiia Bondarenko 23enne ucraina, in Italia da circa due mesi. Con lei anche la figlia di 5 anni che è stata messa in salvo e non ha riportato danni. La donna purtroppo è morta carbonizzata dalle fiamme.





Le fiamme – secondo i primi elementi raccolti dai Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco – si sarebbero sviluppate per cause accidentali. L’ incendio è stato spento dai Caschi Rossi, mentre i carabinieri della Compagnia Stella stanno indagando per chiarire la dinamica dell’ accaduto.





L’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio, al secondo piano, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme.

Sembra che in casa, oltre alla giovane donna ucraina, vi fosse una seconda persona, che è riuscita a salvarsi insieme alla bambina di cinque anni.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sembra sia scoppiato nel cucinino. La donna era nel bagno. Per uscire, avrebbe dovuto attraversare il cucinino, che però era già stato invaso dalle fiamme. La figlioletta, invece, si trovava dall’altro lato dell’appartamento e sarebbe stata salvata da un’altra residente che ha visto il fumo ed è riuscita con prontezza a tirare a sé la bimba, mettendola in salvo.