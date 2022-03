Consorzio Volley Napoli: Serie C osserva turno di riposo. In campo la Serie D femminile

Le ragazze allenate da mister Luca Romano saranno impegnate domani mattina (domenica 13 marzo – start ore 11) in un'insidiosa trasferta in quel di Nocera contro la Vitolo Volley

Osserveranno un turno di riposo le ragazze del Consorzio Volley Napoli impegnate nel girone B di serie C Femminile: la compagine di mister Maione, reduce da 3 vittorie di fila, ritornerà in campo solo sabato prossimo contro il Marcianise.

Occhi tutti puntati, nel week end, sulla seconda squadra napoletana impegnata nel girone C di serie D femminile.

Le ragazze allenate da mister Luca Romano saranno impegnate domani mattina (domenica 13 marzo – start ore 11) in un’insidiosa trasferta in quel di Nocera contro la Vitolo Volley.







Non è un gran momento per le ragazze napoletane reduci da due sconfitte consecutive ma la gara rinviata in extremis domenica scorsa, causa Covid, ha permesso a mister Romano di recuperare qualche pedina importante in vista della gara di domani.

“Gli ultimi risultati non ci hanno sorriso- ha commentato mister Luca Romano – ma eravamo in una situazione di totale emergenza e non saranno queste due sconfitte a scalfire le nostre convinzioni. Siamo in piena linea con le ambizioni di inizio stagione anzi, per certi versi, stiamo andando anche oltre dunque il nostro bilancio resta più che positivo. Domattina contro la Vitolo proveremo ad invertire il trend negativo di risultati ma ciò che conta sarà la prestazione”.