Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato uno stabile in Traversa II Privata Fumaroli dove avevano notato un viavai di persone da un appartamento.

In particolare, i poliziotti hanno visto un ragazzo che riceveva qualcosa in cambio di denaro da un uomo sull’uscio dell’abitazione e poi vi entrava con una donna dopo la consegna.







Gli operatori sono entrati nell’appartamento ed hanno controllato il bagno dove hanno rinvenuto, all’interno del condotto fognario,114 dosi di crack.

Inoltre, nella cucina hanno trovato diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, due telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e 330 euro.







Due persone di 27 e 24 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, l’acquirente è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 0,6 grammi di crack ed è stato sanzionato amministrativamente; inoltre, è stato anche denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di un motorino rubato.