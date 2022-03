Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in Traversa Comunale Galeone per una lite familiare.







I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di anziani coniugi i quali hanno raccontato di essere stati aggrediti dal figlio come già avvenuto in precedenti occasioni.

Gli operatori sono entrati in casa e hanno bloccato l’uomo, un 40 enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.