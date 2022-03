Nelle giornate di giovedì e venerdì gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale della Polizia Municipale e dell’ASL NA1, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano in particolare in corso Secondigliano, via della Bussola, via Rosa dei Venti e in via Sant’Andrea Avellino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 162 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllati 130 autoveicoli, di cui 15 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, 29 motoveicoli di cui 3 sequestrati ed uno sottoposto a fermo amministrativo perché privi di assicurazione; sono state altresì contestate 38 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata revisione e mancata esibizione dei documenti di circolazione.







Giovedì sera gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale in corso Secondigliano sanzionando quattro dipendenti poiché sprovvisti del “green pass” e segnalandoli all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli poiché tutti irregolari.

Inoltre, nella stessa serata, i poliziotti hanno bloccato, dopo un breve inseguimento in via Sant’Andrea Avellino, un motociclista che, per eludere il controllo, si era dato alla fuga ed è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo lungo 10 cm.







Il giovane, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere e guida senza patente; il motociclo è stato altresì sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa.

Infine, venerdì mattina in via della Bussola sono state recuperate 12 autovetture e motocicli tutti in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa, mentre, in via Rosa dei Venti, i poliziotti hanno controllato una persona trovandola in possesso di 106 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di oltre 2 Kg.

L’uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.