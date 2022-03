Una volta, i portfolio erano ingombranti cartelle di grandi dimensioni che i poveri grafici e pubblicitari dovevano trasportarsi ai colloqui ogni volta. Al giorno d’oggi invece un portfolio si può facilmente condividere su internet, mantenendolo facilmente aggiornato: il portfolio design è ormai cambiato grazie a internet!

Ma certe cose non sono cambiate. Ogni portfolio, allora come oggi, deve essere attentamente calibrato per ottenere i risultati migliori.

1 – La ricerca della buona idea

Sotto sotto, l’unica cosa che serve davvero è dimostrare di avere delle buone idee: tutto il resto è un utile e necessario corollario. Anche perché la crescita di internet ha ampliato enormemente il numero di persone che stanno tentando di avere lo stesso posto a cui aspiri tu, quindi la selezione è durissima.

Ricordati che l’attenzione media delle persone su internet è di circa 4 secondi. E lo ripetiamo: quattro. Se non riesci a catturare l’attenzione in quei quattro secondi, chi ti guarda sarà già passato al profilo successivo. Hai una sola opportunità: usala bene.

2 – La varietà vince…

Sappiamo bene che molti creativi si sono specializzati in qualche settore particolare – ma se riesci, vedi di inserire lavori di diverso tipo nel tuo portfolio. Questo ti fa apparire poliedrico e flessibile – due ottime qualità che sono molto richieste oggi nel campo della comunicazione.

Quindi varia il tipo di lavoro e il tipo di clientela – piccole aziende, grandi aziende, associazioni, ONG: fai vedere che nulla ti spaventa.

3 – Però non esagerare con la quantità

Non stai pubblicando le tue memorie, e francamente, a ben pochi interesserebbero. Quindi, lascia perdere i lavori che ti rappresentano di meno, e vedi di concentrarti su una selezione che riesca a dare sostanza alla tua professionalità, ma senza annoiare a morte chi ti legge.

In genere, una decina di progetti sono il limite massimo da inserire nel tuo portfolio. Quando si parla di veri professionisti, la qualità determina il valore del lavoro, non la quantità.

4 – Usa immagini ad alta risoluzione

Anche se hai avuto l’idea più bella del mondo, se la presenti con un’immagine pixellata e granulosa non otterrai nulla di fatto. Anche se questo è un peccato, perché esclude molte vecchie campagne di qualità che hai fatto in passato – è così. Le immagini devono essere belle e sembrare professionali, allora come oggi e sopratutto online.

Ricordati anche che anche una vecchia campagna può essere “rinnovata” con qualche accorgimento, come, per esempio, inserendo l’immagine principale in un mock-up fatto ex novo: quindi, se stai cercando attivamente un lavoro, rivedi le tue vecchie creazioni e attualizzale. Un consiglio? Scopri come costruire una presentazione efficace imparando da come fanno le mostre !

5 – Cerca di creare continuità e fluidità

Tutti i tuoi lavori dovrebbero dimostrare una personalità: la tua! Quindi, cerca di vedere se le immagini che hai inserito stanno bene assieme. Ovvero, compongono le pagine di un racconto che dettaglia la tua esperienza professionale.

Se non lo fanno, cerca un modo per combinarle in modo da ottenere questo risultato. Come abbiamo già detto, oggi è molto più facile di un tempo riuscire a modificare le immagini più datate per renderle di nuovo accattivanti.

6 – I prima e dopo piacciono sempre!

Tutti sono bravi a disegnare un logo ex-novo, ma pochi riescono a ri-progettare un vecchio logo e rinfrescarlo con canoni estetici moderni. E questo piace perché non solo coinvolge l’osservatore e lo rende partecipe, ma dimostra anche la tua abilità nel rinnovare e attualizzare un design ormai passato di moda.

Quindi, pubblicare un progetto di revisione di un’immagine nel tuo portfolio è sempre un’ottima idea.

7 – Usa i mock-up

Non sempre hai dei pezzi stampati, dato che sempre più spesso i grafici lavorano solo in digitale – in questo caso, i mock-up rappresentano un’ottima soluzione, perché fanno vedere il lavoro che hai fatto nella sua forma finale, come se fosse in uso.

E le persone amano vedere i biglietti da visita, le carte intestate, i loghi sulle t-shirt come se fossero davvero reali. E non stiamo parlando solo dei reclutatori e direttori creativi: parliamo anche – e soprattutto – dei clienti.

8 – inserisci pure dei lavori pro-bono

Come sempre, ci vuole moderazione – non puoi fare un portfolio solo con lavori gratuiti, ma tra tutti i lavori pagati che hai fatto, qualche esempio di progetto non pagato, fatto per una causa che ti è cara e ti rappresenta, non può che colpire favorevolmente chi ti sta davanti.

Tutte le persone, anche quelle che sembrano meno influenzabili, riconoscono la passione negli altri. E la passione per qualcosa è sicuramente una qualità positiva.

Per chiudere…

Se speravi in una serie di formule magiche per creare il portfolio perfetto, non le troverai: perché il portfolio esprime il carattere di un professionista, e quindi, ogni portfolio perfetto è diverso da quello di qualcun altro.

Quello che possiamo suggerirti è di farti prestare un altro paio d’occhi. Chiedi a un caro amico, o a un’altra persona che ti conosce bene e di cui ti fidi di dare una seconda opinione. Fai esaminare il tuo portfolio, e ascolta il suo giudizio, cambiando il tuo approccio se necessario.

E in bocca al lupo!