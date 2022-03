Juve Stabia mostruosa, detta legge al “Menti”. Il derby con la Turris finisce 3-0

Una Juve Stabia mostruosa detta legge al “Menti” e fa suo il sentito derby contro la Turris vincendo per 3-0.

Già nel primo tempo i gialloblù fanno la voce grossa e chiudono la pratica grazie alla doppietta di Eusepi e alla rete capolavoro di Stoppa, dopo un dribbling in spazio stretto alla Ronaldinho.







La Turris ha comunque giocato secondo i propri dettami tattici, cercando il possesso palla con precisi fraseggi e giropalla nella metà campo avversaria, apparendo però troppo narcisista e velleitaria, senza pungere davanti.

Inoltre in difesa la squadra di mister Caneo ha mostrato preoccupanti pecche e la Juve Stabia ne ha saputo approfittare con efficacia.

Per la prima volta in stagione la Juve Stabia conquista due successi consecutivi, stessa cosa per il derby registrando la prima vittoria dell’annata contro una corregionale. Inoltre questo è il primo successo di mister Novellino in casa dopo che nella sua prima gestione la Juve Stabia non aveva mai centrato i tre punti al “Menti”. In definitiva, una bella e convincente Juve Stabia che con la cura Novellino può aspirare ad un interessante finale di stagione sferrando il colpo per l’ascesa in griglia playoff.









Per la Turris è uno stop che non pregiudica le sue ambizioni per i playoff, mentre per gli stabiesi rappresenta uno step fondamentale per la scalata nei playoff. Mercoledì sera le Vespe giocheranno in trasferta contro la capolista Bari.

La Juve Stabia si dispone con il 4-3-3, confermando lo stesso undici titolare vincente a Massina sempre con il ritorno di mister Novellino in panchina.

La Turris propone il consueto 3-4-3 aggressivo con il tridente offensivi, composto da Giannone, Santaniello e Leonetti.

I primi quindici minuti vedono il predominio della Turris che pratica un veloce giropalla con precisi fraseggi. La Juve Stabia è chiusa nella sua trequarti e punta sulle ripartenze. Su una di queste al 17′ i gialloblù passano in vantaggio: Bentivegna va in percussione sulla fascia destra, entra in area ed Eusepi ribatte in rete nella mischia sotto porta. La Turris non ci sta e continua a macinare gioco con i suoi interni Franco e Tascone senza però trovare sbocchi per la manovra offensiva.







Al 31′ buona occasione per la Turris, con Leonetti che supera in velocità la difesa stabiese su lancio dalle retrovie, il tiro dell’attaccante viene deviato in corner da Dini.

Al 39′ raddoppio della Juve Stabia: Stoppa penetra in area corallina sulla sinistra, con un doppio dribbling sullo stretto supera i difensori torresi e poi infila Perina. Una magia dell’esterno stabiese che manda in visibilio i tifosi di casa.

Al 44′ Turris pericolosa: cross dalla destra di Manzi e testa in area di Leonetti con palla di poco alta. Un minuto dopo il “Menti” esplode con il terzo gol delle Vespe: Eusepi si invola sulla destra, entra in area e dopo essersi liberato dei difensori, fa partire un rasoterra imparabile. Il primo tempo si chiude sul 3-0 con una Juve Stabia devastante sul piano della concretezza ed una Turris in completa ambasce in difesa.

Ad inizio ripresa la Turris cerca il tutto per tutto ma è ancora la Juve Stabia a sfiorare la quarta marcatura al 17′ in contropiede con Bentivegna che centra la traversa dopo un assolo in velocità.

Al 24′ altra occasione gol della Juve Stabia con Stoppa: il suo tiro angolato viene deviato in corner da Perina.

Al 28′ Leonetti di testa in area stabiese esalta le doti del portiere Dini.

Nel finale di gara la Turris perde di intensità e la Juve Stabia controlla agevolmente la gara portando a casa un meritato successo contro una Turris poco concreta e sbadata in difesa.

Alla fine la Juve Stabia festeggia la vittoria sotto la curva Sud con i propri calorosi tifosi.









Tabellino:

Juve Stabia (4-3-3): Dini 7; Donati 6.5 Troest 7 Caldore 7 Panico 7; Davi’ 6.5 (33′ st Squizzato sv ) Schiavi 7 Altobelli 7 (41′ st Scaccabarozzi sv) ; Bentivegna 7.5 (41′ st Guarracino sv) Eusepi 8 (34′ st Evacuo sv) Stoppa 8 (41′ st Della Pietra sv). Allenatore: Novellino 8.

Turris (3-4-3): Perina 5; Manzi 5 Di Nunzio 5 Varutti 5; Finardi 5.5 (29′ st Loreto 5) Franco 6 (14′ st Zampa 5) Tascone 6 (29′ st Bordo 5) Nunziante 5.5; Giannone 5.5 (34′ st D’Oriano sv) Santaniello 5 (14′ st Pavone 5) Leonetti 6. Allenatore: Caneo 5.5.

Arbitro: Carella di Bari 7.

Guardalinee: Bonomo-Galimberti. Quarto ufficiale: Zucchetti di Foligno.

Marcatori: 17′ pt Eusepi (JS), 39′ pt Stoppa (JS), 45′ pt Eusepi (JS). Ammoniti: Tascone (T), Troest (JS), Davi’ (JS), Zampa (T), Guarracino (JS).

Note: spettatori circa 2.000. Angoli: 7-4. Recupero: 1′ pt – 3′ st.

Domenico Ferraro