Juve Stabia, Novellino: “Vittoria con la Turris, doppia goduria”

Prima vittoria in un derby quest'anno e prima volta che inanelliamo due vittorie di fila, una iniezione di entusiasmo davvero grande per la nostra squadra

Nel post gara grande soddisfazione per gli stabiesi per la perentoria vittoria nel derby campano. In sala stampa hanno parlato i due allenatori e il bomber Eusepi della Juve Stabia.

Walter Novellino

Ai microfoni difronte ad una folla di giornalisti Walter Novellino (mister Juve Stabia) ha così dichiarato: “Siamo una squadra ben organizzata, abbiamo scalato benissimo in difesa con il 4-3-3 sui portatori di palla della Turris e nella ripresa potevamo fare altri gol. Questa vittoria contro la Turris è una doppia goduria: prima vittoria in un derby quest’anno e prima volta che inanelliamo due vittorie di fila, una iniezione di entusiasmo davvero grande per la nostra squadra.







Per lo schema tattico, il 4-3-3, ne avevo parlato con la squadra e abbiamo deciso di perseguire questa via. Devo ringraziare la Società che mi ha richiamato, non ho mai fatto polemiche, e ora ho un sogno, ma ora non voglio rivelare. Questa è una piazza che mi piace con la sua tifoseria. Per quanto mi riguarda mi sento esperto con idee giovani.

Questa vittoria è importante per noi, visto che l’abbiamo ottenuta contro una signora squadra”.

Sulla prestazione di Stoppa ha poi aggiunto: “Ha grandi qualità e va continuamente stimolato”.









Lorenzo Salvatore

Al microfono anche mister Lorenzo Salvatore, allenatore in seconda della Turris, mister Bruno Caneo non si è presentato per problemi di voce dopo la gara.

“Abbiamo sofferto la fisicità della Juve Stabia, noi comunque abbiamo giocato secondo i nostri schemi e dettami. Forse alla distanza abbiamo subito un calo fisico, comunque vanno fatti i complimenti alla Juve Stabia.

Abbiamo fatto qualche errore in difesa – ha aggiunto Salvatore – comunque la Juve Stabia ha ottimi attaccanti e quindi il merito va dato a loro. Ci può stare una battuta d’arresto. Dobbiamo archiviare questa partita e pensare al Monterosi per mercoledì. Conosciamo il nostro valore e proseguiamo sulla nostra strada”.







Umberto Eusepi

Per la Juve Stabia, poi, ai microfoni è giunto il bomber Eusepi: “Ci volevano ripetere dopo la vittoria di Messina, vogliamo rientrare nei play off e questa vittoria ci dà adrenalina. Dedico questa vittoria ai miei familiari”.

Sul ritorno di mister Novellino, il calciatore gialloblè parla di una grande svolta portata nell’ambiente gialloblù rispettando comunque l’operato di mister Sottili. “Due vittorie di fila non le avevamo mai fatte, ora non dobbiamo fermarci.

Il mio obiettivo è quello di non fermarmi a 10 gol. Con il nuovo modulo 4-3-3 siamo più equilibrati e stiamo rispondendo bene. Si è creata un’alchimia favorevole, dopo Messina, respiriamo un’aria diversa”.

Domenico Ferraro