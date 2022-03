Real Angri 2019 all’ottavo risultato utile consecutivo

La Real Angri 2019 conquista l’ottavo risultato utile consecutivo, frutto di sei vittorie e due pareggi, con un poker di vittorie calato nel 2022.

Nel girone di ritorno infatti la squadra cara al presidente Gargano ha ottenuto 16 punti frutto di 5 vittorie ed un pareggio ed ha subito solo due reti. Peccato, veramente peccato per quell’inizio di campionato sciagurato che ha compromesso la possibilità di accedere direttamente in seconda categoria.

La situazione attuale a tre giornate dal termine vede la Real Angri al terzo posto a 7 punti dalla prima e se oggi l’Episcopio dovesse vincere si porterebbe a più 10 e per i ragazzi di mister Ferraioli non ci sarebbe più niente da fare. La vittoria in campionato sarebbe quindi un discorso a due tra Intercampania e Episcopio e proprio la prossima settimana ci sarà l’incontro tra le due squadre. Per la Real Angri si aprirebbe la porta dei play off che la vedrà quasi sicuramente opposta al Luca vive Nocera 2020.

Ritornando alla partita va detto che il primo tempo è stato equilibrato, con poche azioni degne di nota anche se la Real spingeva di più alla ricerca del vantaggio.

Vantaggio che giungeva al 24′ del primo tempo con Pizzo con un tiro da fuori area a fulmicotone, che sorprendeva l’estremo difensore Vastola non esente da colpe.

Il San Valentino non si arrendeva e a testa bassa prova a reagire, senza pungere però.

Ad inizio ripresa il gol del 2-0 sempre ad opera di Pizzo complice ancora Vastola che non è in giornata.

I locali non mollano, mister Squitieri prova a smuovere le acque ed effettua diversi cambi, ma la musica non cambia.

Giungerà poi la tripletta personale di Pizzo, chiudono la pratica Zarra e De Vivo.

San Valentino: Vastola A., Mostacci (25’ st D’Amico), Belmonte (20’ st Battaglia), Maiorano (28’ Vastola C.), Perillo, Farina, De Vivo, Mancuso Ant. (16’ st De Biase), Artillo (16’ st Vastola N.A.), Strianese, Tortora. A disp.: Pellicane, Vastola G., Pascale M. All. Squitieri

Real Angri: De Martino, Conte, Punzo, Pizzo M., Zarra, Esposito A. (26’ st Fortino), Iacomino, De Vivo, Romano (16’ st Esposito G.), Pepe, Sessa. A disp.: Pizzo G., Forte, Severino, D’Auria, Provenza, Albanese, Donnarumma. All. Ferraioli

Reti: 24’, 10’ st e 20’ st Pizzo, 35’ st Zarra, 42’ st De Vivo

Arbitro: Coppola di Nocera I.

Note: Spettatori 60 ca.