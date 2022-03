Controlli della compagnia di Giugliano in Campania nel comune di Frattaminore.

Durante uno dei numerosi servizi straordinari del territorio i militari della stazione di Frattamaggiore hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica con matricola abrasa.







L’arma, completa di caricatore con all’interno 14 cartucce calibro 9×19 di cui una in canna e pronta all’uso, era in un appezzamento di terra di via Roma.

Dai primi accertamenti pare che la pistola sia stata lanciata durante la notte da qualcuno che, impaurito dalle perquisizioni in corso, se ne era volute disfare.