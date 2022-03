Ripartono le visite guidate di Villa d’Este

Il turismo sta pian piano tornando ai tempi pre-Covid e le visite guidate in tutta Italia stanno finalmente ripartendo. Un discorso uniforme che può essere riferito un po’ a tutte le zone di Italia, dalla Campania al Lazio passando per il nord Italia, le isole, il sud. Con la primavera poi torna la voglia di viaggiare, di effettuare una gita fuori porta, fosse anche nei pressi della propria città di appartenenza andando così a valorizzare quel famoso turismo a km zero tanto promosso e sbandierato in questo periodo.

Tra le mete più ricercate ci sono ad esempio quelle che fanno parte dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità segnalati dall’Unesco. L’Italia è il paese che ne annovera la quantità maggiore, ben 55 già riconosciuto con altri che sono in rampa di lancio per essere inclusi in questo particolare elenco.

Tra questi siti spicca Villa d’Este, una località che si trova a Tivoli, nei dintorni di Roma, e che soprattutto nei mesi primaverili viene presa d’assalto da turisti di tutto il mondo. Quali sono le particolarità di questa destinazione e perché è così tanto ricercata?

I giardini all’Italiana di Villa d’Este, come la Reggia di Caserta

Villa d’Este è una meravigliosa villa di epoca rinascimentale che si trova a Tivoli, pochi chilometri da Roma. Edificata nel XV secolo per volontà del cardinale Ippolito d’Este, che l’aveva ricevuta come dono dall’allora Papa Giulio III, divenne ben presto sede del cardinale stesso che la utilizzava come quartier generale per sorvegliare i terreni di Tivoli che aveva avuto in dono.

Villa d’Este di Tivoli è nota per la grande bellezza dei suoi giardini, con tantissime fontane e giochi idraulici realizzati da quelli che allora erano i migliori architetti d’Europa: questa sua caratteristica a fece diventare un modello per quello che riguarda i Giardini all’Italiana, standard che si diffuse in tutte le coorti di Europa e nel quale rientra anche, tra le altre, la magnificente Reggia di Caserta.

Visitare Villa d’Este

Villa d’Este è a Tivoli, quindi nei dintorni di Roma; è possibile visitarla anche nel corso di una giornata, partendo magari dalla Capitale o anche da Napoli, vista la vicinanza. Con la primavera, e con le restrizioni per il Covid che stanno iniziando a farsi più lente, è possibile effettuare tour anche privati o semiprivati.

Il giardino di Villa d’Este e le sue opere di eccelsa ingegneria idraulica costituiscono un luogo di enorme interesse, un capolavoro indiscusso, e sono state incluse nei luoghi patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Per informazioni si visite di questo genere è possibile visitare il seguente link: Villa d’Este prezzi e orari.