Una super prestazione non basta al Futsal Napoli per uscire con i tre punti da Dosson. Perugino e compagni affrontano una delle squadre più in forma del campionato ma non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia di cinque vittorie di fila.

Nel primo tempo botta e risposta tra Fortino e Dener, prima che Robocop riporti avanti i partenopei trasformando un calcio di rigore per l’1-2. Bernerdez firma il pari veneto ad inizio ripresa, ma il Napoli è assolutamente padrone del gioco e grazie ancora a Fortino va avanti.

Negli ultimi minuti arriva la doppia ammonizione discutibile a Grasso e il penalty per la Came realizzato da Japa Viera. Non mancano le proteste ospiti per il fallo di mano sanzionato a Dian Luka.

Nonostante la beffa, un 3-3 che è il quattordicesimo risultato utile consecutivo per la terza piazza a 42 punti.

Il 18 marzo a Cercola la prima sfida all’Olimpus Roma in campionato, dal 24 al 27 marzo la FinalEight di Salsomaggiore Terme dove proprio i laziali saranno la prima avversaria.

PRIMO TEMPO

Discesa di Coelho, Fortino dall’altra parte sbatte su Pietrangelo. Ganho si oppone a Dener e si distende sul tiro di Bernardez. Break di Robocop, ancora l’estremo difensore locale a salvare col piede.

A 14’00” il vantaggio azzurro: al terzo tentativo i veri bomber non sbagliano e Fortino realizza con il mancino dalla destra a seguito di una carambola. Trenta secondi e dalla sinistra Dener fulmina Ganho: 1-1. Lancio di Coelho, lo stop di Fortino ed il fallo da dietro di Belsito: massima punizione e la trasformazione del cannoniere partenopeo dal dischetto per l’1-2 a 18’10”. Il team di Basile è avanti al riposo.

SECONDO TEMPO

Un giro di lancette della seconda frazione e la percussione centrale di Bernardez vale il 2-2. Insiste Di Guida, ma spreca da ottima posizione. Legno di Vieira in diagonale, sull’altro fronte il Napoli si scuote e cala il tris con un infinito Fortino. Il numero 20 approfitta di un ingenuo Belsito e batte Pietrangelo, hattrick del 2-3. Miracoloso il portiere dei veneti, l’aiuto del palo sulla conclusione di Arillo.

A 17’20” il doppio giallo a Grasso per l’intervento su Galliani provoca l’inferiorità numerica ospite e ad un minuto dalla sirena viene fischiato rigore per presunto fallo di mano in scivolata di Dian Luka, tra le proteste azzurre. Japa Vieira non sbaglia e certifica la beffa con il 3-3 definitivo.

CAME DOSSON-NAPOLI FUTSAL 3-3 (1-2 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Bernardez, Vieira, Arnon, Galliani, Dener, Juan Fran, Di Guida, Bacchin, Azzoni, Espindola, Ditano, Gavioli. All. Rocha

NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Daniele, Grasso, De Simone, Puzio, Turmena, Fernandinho, Dian Luka, Lo Conte, Capiretti. All. Basile

MARCATORI: 14′ p.t. Fortino (N), 14’30” Dener (C), 18’10” rig. Fortino (N), 1′ s.t. Bernardez (C), 11’20” Fortino (N), 19′ rig. Vieira (C)

AMMONITI: Turmena (N), Fortino (N), Belsito (C), Grasso (N), De Simone (N), Dian Luka (N)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Martina Piccolo (Padova)

LA CLASSIFICA: https://napolifutsal.net/calendario-risultati-classifica-prossimo-turno-serie-a/