Istituzioni e mondo dello sport alla presentazione del Torch Run dei Giochi Nazionali Special Olympics di Torino 2022

Si terrà domani, mercoledì 16 marzo alle ore 11.00 presso la Sala Oceania del Campus Onu di Torino in Viale Maestri del Lavoro 10, la conferenza stampa di presentazione del Torch Run relativo ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022.

Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il Delegato del Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Gianni Romeo, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Delegato del Ministro alle Politiche Giovanili, Daniele Frongia; a nome di Special Olympics Italia, interverrà il Vicepresidente Manuela Lavazza.

Oltre alla modalità in presenza sarà possibile partecipare, da remoto a questo link, attraverso la piattaforma Zoom.

La torcia, simbolo originario della volontà di diffusione tra le popolazioni dei valori olimpici, che mette in luce il ruolo del gioco e dello sport nella costruzione di comunità inclusive, quest’anno assume un valore di rinascita, di ripartenza dei Giochi Nazionali di Special Olympics, dopo il lungo periodo di stop forzato dovuto alla pandemia.

Il viaggio della torcia, che attraverserà tutta l’Italia, prevede numerose tappe e prenderà il via il 18 Marzo, da Udine, nella Regione che ha ospitato gli ultimi Giochi Nazionali Invernali, e terminerà il suo percorso il 5 giugno a Torino, in occasione della Cerimonia di Apertura presso lo Stadio Olimpico Grande Torino: dove accenderà il tripode, dando il via ufficiale ai XXXVII Giochi Nazionali Estivi.

Il Torch Run ed il messaggio che porta con sé assume, ancor prima dell’inizio dei Giochi, un valore fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio globale di inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, Istituzioni, Scuole e Famiglie, in tutta Italia e nel Piemonte, con particolare riferimento a Torino dove si prevede un grande coinvolgimento della città in occasione dello stesso evento.

#TORniamoINcampO è il claim che accompagnerà i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino: il più grande evento nazionale di sempre, dedicato alle persone con disabilità intellettive per numeri di Atleti coinvolti e discipline sportive proposte: oltre 3000 Atleti, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennistavolo.