Il Napoli c’è ancora per la corsa scudetto, lo dimostra con la vittoria del Bentegodi in una partita nella quale il Napoli non ha neanche necessitato di giocare un calcio champagne o cose del genere. Anzi, gli azzurri dopo lo 0-2 si sono completamente rilassati, forse fin troppo, poiché Faraoni ha segnato il gol che ha costretto il Napoli a difendersi a denti stretti contro un Verona morbidissimo. Ma l’importante era la vittoria, ed è arrivata.







Ospina: 6,5

Spettatore non pagante. Impegna i guantoni solo un paio di volte, incolpe sul bel piazzato di Faraoni valevole l’1-2.

Di Lorenzo: 7,5

Come al solito si conferma una presenza determinante nelle gerarchie di Spalletti. Match ottimo dal punto di vista del gioco, del fraseggio e della qualità, condito anche dal secondo assist della partita per Osimhen. Quando DiLo scalda i motori, non ce n’è per nessuno.

Rrahmani: 6,5

Attento, pulito e ordinato. L’ex del match, pur senza essere l’uomo chiave, dà sempre una enorme mano a Spalletti. Prelevato proprio dagli scaligeri, sembrava l’ennesimo acquisto flop, invece… Sembra che la coppia Koulibaly-Rrahmani sia la migliore del campionato.









Koulibaly: 7

Simeone non pervenuto: è vero che di suo ha fatto penare, ma qualcosa Koulibaly la avrà sempre fatta per arginare il Cholito. Solido, lo si vede spesso partecipare a chance offensive.

Mario Rui: 6,5

Prestazione più che valida di Mario Rui, bravo sulla fascia, dove ha vita facile, partecipe in entrambe le fasi. Nel finale disegna una parabola di destro, che come ricordiamo non è assolutamente il suo forte, che scheggia in pieno l’incrocio dei pali.

Ruiz: 7

Stavolta è lo spagnolo a fare un pizzico in più rispetto al compagno di reparto Lobotka. Offre qualità e quantità, alcune volte cerca la conclusione in porta.









Anguissa: 7,5

Gioca un bel primo tempo, servendosi della sua grande fisicità per recuperare palla e sviluppare azioni interessanti. Nella ripresa, a differenza di Fabiàn Ruiz, perde parecchi colpi e diventa quasi non pervenuto.

Lobotka: 6,5

Meno lucido del solito, Lobotka comunque sa cosa fare a centrocampo.

Lozano: 6

Brilla molto poco, tutto fumo e niente arrosto la sua partita.









Politano: 6,5

Storia diversa per Politano, autore del primo assist del match e di un gran primo tempo. Nel secondo tempo molto in affanno.

Osimhen: 8

Abbiamo visto un Osimhen straripante, affamato, cattivo. Prestazione più che completa, alterna freddezza a fisicità e con una doppietta regala al Napoli 3 punti d’oro, che deve continuare a lavorare sodo.







I subentrati

Zielinski: senza voto

Insigne: senza voto

Elmas: senza voto

Petagna: senza voto

Ghoulam: senza voto







Spalletti: 7

E’ un bel Napoli, un Napoli che piace quello visto in quel di Verona domenica. Servivano disperatamente i 3 punti e sono arrivati. Adesso Spalletti deve dare continuità a questi risultati, inseguendo il sogno, ancora vivo.

Doveri: 6,5

Giuseppe Garofalo