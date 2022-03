Consorzio Napoli Volley, squadra pronta per le ultime tre gare della regular season

Sarà un finale di stagione al cardiopalma per il Consorzio Napoli Volley atteso dalle ultime tre gare della regular season.

La compagine di mister Maione, impegnata nel girone B di serie C Femminile, è in piena corsa per un posto nei play off ma l’equilibrio impressionante che regna nel girone non permette di fare molti calcoli alla squadra napoletana che ha una sola strada certa per centrare i play off ovvero quella di vincere tutte e tre le gare ancora da disputare.

Purtroppo il ritiro del Montoro Volley e il rinvio di alcune giornate per pandemia ad inizio gennaio, non permettono di avere una classifica omogenea: le squadre hanno un diverso numero di gare giocate per cui la graduatoria attuale è troppo condizionata e poco veritiera seppur conferma l’estremo equilibrio che regna dal terzo al settimo posto.

Attualmente il Napoli Volley è quarto in classifica a quota 16 punti, alle spalle di Villaricca e Marcianise, ormai lanciatissime, e a soli 3 punti di ritardo dall’Arzano (che però ha una gara in meno); seguono il Napoli Volley, con 3 punti di ritardo, il Volley World, il Pomigliano (entrambe con una gara in meno) e VB 70 che però ha lo stesso numero di gare disputate dalle napoletane (11).

Una lotta serratissima e avvincente con tanti scontri diretti ancora da disputare: Fusco e compagne, per difendere uno dei cinque posti utili alla qualificazione alla post season, dovranno sicuramente fare l’impresa contro il Marcianise, prossimo avversario (sabato al PalaTorricelli) e seconda forza del girone; poi turno abbordabile seppur in trasferta contro il Primavera, ultima della classe e già aritmeticamente retrocessa in serie D, prima dell’ultima gara contro l’Arzano, in uno scontro diretto attesissimo e che sicuramente metterà in palio punti fondamentali per la qualificazione ai play off SERIE B.

Play off distanti invece per la compagine di serie D di mister Romano che domenica mattina è incappata nella classica giornata storta: il 3 a 0 subito dal Vitolo Volley è un risultato pesante oltremodo per le ragazze napoletane che incassano la terza sconfitta di seguito. Non preoccupa. Però, la classifica che sorride ancora alle azzurre, attualmente seste a quota 15 e in piena linea con i programmi di inizio stagione.