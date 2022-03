Da oggi, mercoledì 16 marzo, è online il videoclip di “PARLAMI”, brano del cantautore napoletano IMPERATORE, estratto dal nuovo album “VOCI DENTRO”, disponibile in fisico e in digitale. Il video, con la regia di VideoPindarico Bologna, è visibile al seguente link:

Nel videoclip del brano vengono mostrati momenti di felicità condivisi da una coppia di innamorati, immersi nella loro quotidianità, che si alternano a scene che catturano la malinconia data dal ricordo di quegli attimi ormai passati.







«Le nostre paure possono generare proiezioni e fraintendimenti, allontanandoci dalla bellezza e dalla verità – racconta Pasquale Imperatore – Un ascolto autentico dell’altro e di se stessi, che è al contempo un parlarsi davvero, è forse l’antidoto più efficace per liberare nuovamente il respiro».

“Voci Dentro”, pubblicato da SanLuca Sound e distribuito da Believe Digital, contiene 9 brani inediti: 7 con testo e musica di Pasquale Imperatore, 1 omaggio a Eduardo De Filippo con i versi in musica della poesia “Quanno Parlo Cu Te” e 1 omaggio a Totò con i versi in musica della poesia “Ammore Perduto”, brano estratto dal musical “Penziere e Femmene” di Imperatore con la preziosa partecipazione di Elena de Curtis, nipote di Totò.







La copertina dell’album è stata realizzata dall’Artista Donatella Mazzoleni con l’intento di far emergere il “dentro” di Napoli, città troppo spesso guardata solo da “fuori”. Questa la tracklist di “VOCI DENTRO”: “Luntano”, “Parlami”, “Zona Rossa”, “Tiempo”, “L’aria Po’ Cantà”, “Ammore Perduto”, “Quanno Parlo Cu Te”, “On Rettifilo”, “Zona Rossa (Reprise)”.

Architetto, attore, musicista, Pasquale Imperatore, nasce a Napoli nel 1961. Nel 2013 fonda il gruppo musicale teatrale circense “Banda Mediterrona”, con il quale si esibisce allo Spazio Eco di Casalecchio di Reno e, nel 2014, all’inaugurazione del locale BIO.it a Milano insieme a Syusy Blady, scrittrice e conduttrice televisiva. Nel 2016 realizza il recital “Eduardo in Musica” con brani composti sulle poesie di Eduardo de Filippo. Nel 2017, Pasquale Imperatore, si occupa della sceneggiatura, della regia e delle composizioni musicali del musical “Il Sogno” presso il Teatro Tivoli di Bologna. Nel 2019 si occupa della regia, della colonna sonora e, con il contributo di Elena de Curtis, Paolo Pruni e Daniele Sarnataro, della sceneggiatura del musical “Zuoccole Tammorre e Femmene”, viaggio nella vita di Antonio De Curtis, che vede la partecipazione, sul palco del Teatro Alemanni, della stessa Elena de Curtis e della giornalista Loretta Cavaricci. Nello stesso anno compone le musiche per “Il Morso di Luna Nuova” di Erri De Luca con la regia di Elena Voli. Nel 2020, insieme ad Elena de Curtis, continua il viaggio nel mondo di Totò attraverso il musical “Penziere e Femmene”, uno spettacolo incentrato sul rapporto di Antonio De Curtis con il mondo femminile, un connubio di musica, teatro e danza. Inoltre, sempre in relazione al mondo di Totò, è in fase di ideazione un progetto musical teatrale in connessione con il Teatro Ridotto – Casa delle Culture e dei Teatri.