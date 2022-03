“L’elaborazione del lutto, una mano per adolescenti e bambini”, il seminario a Giugliano

“L’elaborazione del lutto, una mano per adolescenti e bambini” è il titolo del seminario formativo promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione che si svolgerà il 18 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, in occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus nella sala teatro del Primo Circolo didattico, in piazza Gramsci.

Il seminario verrà condotto da due psicologi: Raffaele Felaco, già presidente Ordine Psicologi della Campania e autore di “Amare in assenza”, e Letizia Papa. Entrambi sono autori di lavori e ricerche scientifiche sull’elaborazione del lutto.

Programma:

Saluti del Sindaco Nicola Pirozzi e dell’assessore alle Politiche sociali Pietro Di Girolamo.

Introduce Tonia Limatola, assessore alla PI.

Interviene Emilia Narciso, delegata Comitato Unicef Campania.

Avvio seminario a cura degli psicologi Raffaele Felaco e Letizia Papa.

Al seminario sono invitati a partecipare docenti e addetti ai lavori, ma l’ingresso è aperto a chiunque – nel rispetto norme anticovid (Green pass e mascherina Fpp2) voglia confrontarsi con degli esperti su un tema così delicato.