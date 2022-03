Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Savarese hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.







I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 7,5 cm.

Un 52enne ischitano, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per aver violato la misura cui è sottoposto aggravata dal divieto di possedere qualsiasi tipo di arma.