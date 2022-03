Dopo un costante miglioramento della pandemia da Covid-19 riscontrato in città nelle ultime settimane, dal 9 al 14 marzo c’è stata una leggera impennata, come si rileva dall’allegato report. In effetti, a fronte di una diminuzione a 262 degli attuali nuovi positivi (precedentemente erano 283), è notevolmente aumentata la percentuale dei tamponi positivi che si è assestata al 18,04% all’esito di 593 tamponi effettuati, di cui 486 negativi e 107 positivi.

Lieve innalzamento anche dell’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che dal 7 al 13 marzo, si è attestato a 333,49 (la precedente settimana era a 235,66). In rialzo anche l’indice regionale che si è attestato a 450,09 (la precedente settimana era a 429,48).







Il 10 marzo, purtroppo, si è registrata una nuova vittima che ha fatto salire a 54 i cittadini boschesi deceduti dall’inizio pandemia.

Fino al 14 marzo sono 20.221 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (81% della popolazione), 17.454 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (70% della popolazione), e 12.423 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (51% della popolazione).

Nella settimana dal 7 al 13 marzo, come dato statistico, si è rilevato che la fascia d’età che maggiormente ha contratto il virus è quella da 50 a 64 anni con 19 contagi, seguita da quella da 36 a 49 anni con 17 contagi. Le fasce meno contagiate sono quelle fino a 13 anni, e gli ultra 80 anni.