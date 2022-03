Tante fiaccole hanno illuminato, questa sera, il cammino per la pace a sostegno del popolo ucraino a Ercolano (Napoli).

A promuovere l’evento il Comitato locale della Croce Rossa insieme con l’Amministrazione comunale.

Da piazza Trieste cittadini, rappresentanti dell’associazionismo e delle istituzioni, hanno raggiunto piazza Pugliano e lungo il tragitto, issando bandiere della pace, hanno voluto dire basta alla guerra che sta martoriando l’Ucraina, e ad ogni forma di violenza nel mondo.

Ad aprire il corteo bimbi ucraini ospiti in alcune famiglie della città degli Scavi grazie all’ associazione Uniti per la Vita.







Il sindaco Ciro Buonajuto ha detto: ”Da Ercolano vogliamo costruire un ponte di pace che arrivi fino in Ucraina per dire no alla guerra. Ercolano vuole essere accogliente. I nostri amici ucraini che sono a Ercolano devono integrarsi nel nostro tessuto sociale, frequentare le nostre scuole. Ercolano deve essere accogliente e da qui deve partire forte il no alla guerra”.

Nella chiesa di S.Maria di Pugliano il sacerdote Aniello Gargiulo, ha portato i saluti dell’ arcivescovo Mimmo Battaglia che ha lodato l’iniziativa.