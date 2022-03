Una giornata dedicata alla musica antica, sulle armonie della Scuola del ‘700 Napoletano per l’European Day of Early Music – 10th Edition in programma sabato 19 marzo alle ore 19.30 con l’Ensemble Barocco “Le Musiche da Camera” alla Basilica Reale di San Francesco di Paola.

Il programma “Tra Luce ed Ombra” per il progetto “Napoli Barocca – Maestri Del ‘700 Napoletano” presenta estratti e opere sacre di Alessandro Scarlatti, Gennaro Manna e Gaetano Latilla e pagine strumentali di Cristoforo Caresana, Pietro Marchitelli, Michele Mascitti, Leonardo Vinci, Nicola Porpora.







L’ Ensemble Le Musiche da Camera, che festeggia il 30° anno di attività nella riscoperta e proposta del repertorio barocco Napoletano, è formata da Francesco Divito sopranista dalla straordinaria vocalità, Rosa Montano mezzosoprano, Renata Cataldi flauto traversiere, Egidio Mastrominico violino barocco di concerto / Giuseppe Grieco violino barocco, Leonardo Massa violoncello barocco / Michele Carreca tiorba / Debora Capitanio clavicembalo

Il concerto si configura come anteprima della XXI edizione della rassegna Convivio Armonico, organizzata dall’ Associazione Area Arte.







Il concerto sarà anche disponibile dal 21 Marzo sul canale Youtube dell’ Associazione AREA ARTEhttps://www.youtube.com/channel/UC9Baq__-xCYWKn_wClfLtSw

e dell’ Ensemble https://www.youtube.com/user/LeMusicheDaCamera

Si ringrazia per l’ospitalità e la collaborazione la Rettoria della Basilica di S.Francesco di Paola nella persona del Rev.mo P. Mario Savarese e la comunità dei Frati Minimi.

nel rispetto delle normative è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it , oppure tramite Whatapp ai numeri sottoindicati. Si riceverà una conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione. CONCERTI IN SICUREZZA – L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di Covid-19 in vigore (distanziamento – sanificazione e mascherine rilevamento della temperatura corporea e Green Pass). Come previsto dalle norme vigenti l’ingresso alle strutture sarà e impedito in caso di temperatura superiore a 37,5°C;

