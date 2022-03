L’industria del gioco d’azzardo si sta sviluppando rapidamente. Oggi, c’è un numero enorme di siti di casino online , e i loro proprietari stanno cercando di attrarre i giocatori in modi diversi. Un metodo comune è quello dei programmi bonus, che permettono agli utenti di giocare gratis o di ottenere denaro. Tali offerte sono servite come base per l’emergere di un tipo speciale di giocatore – i cacciatori di bonus.

Cosa Significa la Caccia ai Bonus

La caccia ai bonus è guadagnare un reddito facile dai casino online attraverso i bonus, i programmi di fedeltà e le varie offerte di bonus fornite dal sito. In un ambiente competitivo, i casinò non sono avari di regali sia per i nuovi giocatori che per quelli esistenti. Le condizioni per la loro ricezione possono essere diverse, quindi molte persone approfittano di tali proposte.

I tipi più comuni di incentivi di casino online oggi sono:

Bonus di benvenuto per la registrazione;

Bonus per il compleanno del giocatore;

Premi per il primo deposito;

Regali per ulteriori depositi.

Un cacciatore di bonus deve scegliere siti con tali condizioni che sono facili da soddisfare e prendere i soldi, senza rischiare il proprio bankroll. Per fare questo, i giocatori d’azzardo monitorano costantemente i siti, alla ricerca dei più vulnerabili alle offerte di incentivi bonus hunting.

I cacciatori di bonus non sono necessariamente dei truffatori. Spesso, i giocatori esperti approfittano di tutte le opportunità, applicando la loro esperienza e conoscenza dei modelli di gioco. Ma gli amministratori dei casino online non accolgono con favore tali attività, imponendo restrizioni e controlli aggiuntivi. Per esempio, le condizioni di scommessa sono scritte in modo tale da escludere la possibilità di togliere il bonus, facendo un minimo di azioni.

Tipi di Caccia al Bonus

La pratica dimostra che spesso i cacciatori di bonus scelgono le slot per i loro scopi, che permettono di eseguire rapidamente tutte le operazioni, per esempio un determinato numero di giri.

I cacciatori di bonus seri usano i seguenti metodi:

Analisi matematica. La matematica è una componente importante del gioco d’azzardo, e l’applicazione delle leggi della matematica spesso permette di calcolare la strategia ottimale per una particolare slot. Quando il compito del cacciatore di bonus è quello di giocare un certo numero di partite e non perdere i soldi del bonus, l’approccio matematico mostra una buona efficienza.

Ingegneria sociale. Il metodo comporta azioni fraudolente, l’uso di dati fittizi o di altre persone durante la registrazione sul sito. Perseguito non solo dalle regole dei casino online , ma anche dalla legge applicabile.

, ma anche dalla legge applicabile. Selezione e partecipazione a giochi ad alta volatilità. Qui è richiesta una buona conoscenza delle caratteristiche delle diverse slot, del loro RTP e dei coefficienti di volatilità. Tali informazioni sono fornite dagli sviluppatori di software, ma oltre alla teoria, è necessaria più pratica. Cioè, questo metodo può essere usato solo da giocatori esperti che hanno familiarità con il comportamento delle slot machine in diverse situazioni.

Programmi di referral, ottenendo bonus per attirare nuovi utenti. Tali programmi nei casino online operano nello stesso modo che in altre aree. Per ottenere il bonus, è necessario inviare inviti ad altri utenti. Le amministrazioni dei casinò, cercando di chiudere le scappatoie per i partecipanti senza scrupoli, introducono molte restrizioni. Per ricevere un bonus, un referral deve depositare o spendere una certa quantità di denaro. Tutti i referral sono accuratamente controllati per l’autenticità dei dati e dell’attività sul sito. Ci sono quasi pochi inviti da un giocatore.

L’ultimo metodo è ben all’interno delle regole della maggior parte dei casinò se il giocatore invita amici e parenti. Tuttavia, nel caso della creazione di account falsi sui documenti di altre persone, è una chiara violazione della legge.