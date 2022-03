Rosso o Nero? I 6 Migliori Consigli per Rendere Divertente il Gioco della Roulette dal Casino Live

La roulette è uno dei più antichi giochi d’azzardo, che è ancora popolare nei casinò di tutto il mondo. Le regole sono semplici: devi scommettere su uno dei 36 settori del rosso e del nero, oltre al 37° settore verde, che significa zero. Nella roulette casino live americano su https://alfcasino.com/it/games/live-casino , ci sono due campi “zero”.

I giocatori possono scommettere sulla caduta di un certo colore, pari, dispari, o un numero specifico. A seconda di questo, le tue vincite saranno distribuite.

Per coloro che decidono di provare questo gioco, è necessario ricordare 6 semplici ed efficaci consigli.

Determinare un Budget per il Gioco

Questo consiglio si applica a tutti i giochi d’azzardo senza eccezione, ma nella roulette, gioca un ruolo speciale. Determinare un importo specifico con cui giocare ti permette di distribuire le tue scommesse in modo uniforme durante la sessione di gioco e di scegliere una particolare strategia in anticipo.

Alcuni giocatori di casino live distribuiscono scommesse grandi e piccole nel corso del gioco, aumentando le loro possibilità di vincere il più possibile.

Mai Giocare All-in

Scommettere tutti i tuoi soldi su una delle opzioni di gioco è una decisione piuttosto rischiosa e disperata.

Le probabilità differiscono tra le versioni della roulette, con la versione europea che ha 37 numeri e uno zero, dandoti un vantaggio del 2,7%, mentre la versione americana ha due zeri, aumentando il tuo vantaggio al 5,26%.

In ogni caso, è meglio iniziare con piccole scommesse e provare a giocare nei settori meno rischiosi.

Scommettere Razionalmente

Scegliere numeri fortunati e fare affidamento sul fatto che alcuni di essi possano ripetersi di tanto in tanto non è una strategia eccellente.

Mentre giocate alla roulette nel casino live, dovreste fare affidamento sulle statistiche e analizzare attentamente tutti i turni di gioco.

La maggiore probabilità di vincere prevede una varietà di scommesse, quindi a volte cerca di scommettere piccole quantità su qualcosa che non è mai uscito.

Non Dimenticare gli “Orfani”

“Orfani” sono i due settori nella roulette che sono opposti tra loro e coprono i numeri 1, 20, 14, 31, 9, 17, 34, 6.

Le scommesse ad alte probabilità, tra cui pari/pari o rosso/nero, coprono 18 combinazioni su 38, quindi pagano uno a uno.

I rendimenti di tali opzioni sono minimi, quindi vale la pena provare a scommettere sui settori meno vincenti.

Fare Pratica con la Roulette Online Gratis

Le cose sono un po’ diverse con la roulette online perché uno o anche 100 giri non forniranno alcuna informazione importante sugli altri partecipanti al tavolo o sulla correttezza del loro gioco. Tuttavia, questo non significa che dovresti scommettere tutti i tuoi soldi subito su un gioco in cui non hai abbastanza esperienza. Il modo migliore per imparare a giocare è una versione gratuita.

Quale Gioco è Meglio: Europeo o Americano?

Questo può sembrare ovvio alla maggior parte delle persone, ma se non lo sai già, ricorda una regola importante. Non giocare mai alla roulette americana. È meglio scegliere la versione europea.

Per capire perché dovresti giocare solo alla versione europea della roulette casino live, esaminiamo la ruota della roulette. L’unica differenza tra la roulette europea e quella americana è l’ordine dei numeri sulla ruota da gioco.

La roulette americana ha una divisione extra, cioè una seconda fessura verde extra con un doppio zero.

Stranamente, le due versioni del gioco hanno lo stesso payout, il che significa che avrai 1 possibilità su 35 ogni volta che indovinerai il numero giusto. C’è tanto sulla ruota della roulette americana quanto sulla ruota della roulette europea.

Il fatto che la ruota della roulette europea abbia 37 slot significa che hai 1 possibilità su 37 di vincere ogni volta che scommetti su un numero.

Tutti i giochi di roulette europei danno le stesse probabilità di vincita, quindi non ci sono giochi di roulette speciali che danno probabilità significativamente migliori.