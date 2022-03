Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monterosa hanno notato una persona che, dopo aver prelevato qualcosa da un’aiuola, l’ha consegnata ad un’altra in cambio di denaro.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il venditore trovandolo in possesso di 2 involucri contenenti marijuana, 40 dosi con 50,81 grammi di hashish, un telefono cellulare e 223 euro, mentre, nel terriccio dove l’uomo aveva preso lo stupefacente, sono state rinvenute altre 9 bustine contenenti 13,56 grammi di marijuana.

Un 20enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.