Yuma è un esemplare di cicogna che è stata adottata dal Parco Natura Volalto di Roma che si occupa di divulgazione sulla natura e i temi ambientali dedicati ai bambini e adolescenti in età scolaresca ma aperto anche a tutti i visitatori.

A seguito di una brutta frattura, a Yuma è stato amputato l’arto inferiore destro. Un intervento che le ha salvato la vita ma purtroppo invalidante per un volatile, poiché causa una patologia da infiammazione sull’arto sano. I proprietari di Yuma hanno girato l’Italia per cercare di trovare una soluzione al problema dell’amputazione fino a quando è stato suggerito loro il nome del dott. Emilio Noviello, medico veterinario per animali esotici non convenzionali.







Una volta arrivata a Napoli, dove opera il Dott. Noviello, Yuma è stata sottoposta ad un esame tac a 128 slides presso la clinica veterinaria Diaz del dott. Ciro Marra per acquisire la scansione delle superfici corporee. I dati acquisiti sono stati elaborati a computer per realizzare in collaborazione con l’azienda Playvet 3d di Padova una protesi d’arto che permettesse al volatile di condurre una vita normale e interrompere l’avanzata della malattia della zampa controlaterale.

Una volta realizzata la protesi, Yuma ha subito utilizzato il suo nuovo arto in maniera del tutto corretta, adattandosi in pochi minuti. Questo ha permesso un notevole alleggerimento dell’arto sano e una regressione della patologia. «È stato un vero lavoro di squadra – ha spiegato il veterinario Noviello – per questo devo ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato a questo progetto». Dott. Ivan Ciraci della clinica del CVRS – Policlinico Veterinario Roma Sud ha attivato la catena di esperti, il Dott. Ciro Marra della Clinica Veterinaria Diaz ha messo a disposizione le strumentazioni mentre il Dott. Matteo Zanfabro ed il Dott. Emilio Noviello di Playvet 3d per aver progettato e realizzato la protesi d’arto animale. Gioia immensa per Alessandro Guidi e Gianluca Monti, proprietari di Yuma, che hanno visto rinascere la loro meravigliosa cicogna.