Boscotrecase: “Solidarietà e speranza, un po’ come le nostre origini”

Christian Manzo è un giovane 27enne boschese nato è radicato nella sua cittadina: Boscotrecase. Figlio di una famiglia umile e di lavoratori, ha una passione innata: quella di viaggiare, conoscere culture e gente per il mondo.

Da qualche anno ha acquistato una struttura ricettiva proprio a Boscotrecase pensando di far vivere un’esperienza indimenticabile alle falde del Vesuvio a tutti i turisti provenienti dall’Italia e da tutto il mondo.

Il suo motto è quello di “MAI PERDERE LE SPERANZE”.







Infatti, a fronte della drammatica situazione della guerra in Ucraina ha deciso di mettere a disposizione un bilocale ad uso GRATUITO, per un tempo limitato, ai rifugiati che ne dovessero aver bisogno, appunto con la SPERANZA di ritornare nelle proprie abitudini e alle loro case in una Patria, al più presto, nuovamente sicura e in Pace.