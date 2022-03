L’Asl Napoli 3 Sud ha deciso di aprire nuovi centri vaccinali d’emergenza sul territorio campano e ad intensificare il lavoro di quelli presenti per far fronte ai numerosi profughi di guerra che stanno arrivando dall’Ucraina in queste drammatiche settimane. Un’ondata umana che, proprio nei giorni in cui è stato varato dal Consiglio dei Ministri l’allentamento delle misure anti-Covid, ha visto la riapertura dei canali di vaccinazione. L’obiettivo è distribuire negli hub il vaccino a coloro che sono sprovvisti della vaccinazione.

Per far fronte a questa nuova doppia emergenza l’offerta sanitaria sta cercando di adeguarsi, tant’è che è stato aperto un canale speciale per i soli rifugiati ucraini. Questi ultimi potranno presentarsi nella sede Asl di via Allende a Castellammare di Stabia per prenotarsi di persona e non in via telematica dalla piattaforma open come invece è accaduto e accade tutt’ora per i cittadini stabiesi. La fascia oraria in cui ci si può presentare alla sede di via Allende è tra le 8 e 30 e le 12 e 30.

Una volta presa di persona la prenotazione con questo “canale sanitario”, il rifugiato o la rifugiata dovrà recarsi nella data e nell’orario stabilito all’hub di Moscarella dove verrà somministrata la dose di vaccino in piena sicurezza. Tutte queste sono misure essenziali e necessarie poiché in Ucraina il tasso dei vaccinati, a differenza che in Italia, è molto basso.

Ivano Manzo