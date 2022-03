Prosegue il ciclo di incontri del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nelle scuole cittadine, per distribuire a studenti e docenti il volume dal titolo “Avanti tutta”, pubblicato a cura del Comune ed edito da I Quindici. Il manuale si rivolge in particolare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, per portare alla loro attenzione le potenzialità ed i pericoli nei quali si possono imbattere nella navigazione in internet.

Di stamattina la tappa all’istituto comprensivo Sorrento, dove il primo cittadino è stato accolto da una rappresentanza di alunni e docenti, e dalla dirigente scolastica, Pasqua Cappiello.

Al sindaco Coppola i ragazzi hanno presentato alcuni lavori, preparati per l’occasione, ed esposto riflessioni sul tema del cyberbullismo e della violenza in rete. Di ieri l’altro, la consegna dei libri anche agli studenti della scuola Santa Maria della Pietà, alla presenza degli insegnanti e della dirigente, Carmela Gargiulo.