Al via la settima edizione degli incontri culturali e di attrazione turistica “Dialoghi Pompeiani 2022”, ideati dal laboratorio creativo “Sensi”, di Giuseppe Scagliarini. Il primo appuntamento è dedicato al design e all’artiginato di qualità della regione, con la presentazione del libro del Professor Claudio Gambardella, docente di Disegno Industriale all’ Unicampania “Vanvitelli” dal titolo “Handmade in Italy”, progettista e ideatore tra l’altro, del Museo Temporaneo d’Impresa, che è in fase di realizzazione in Piazza Bartolo Longo a Pompei.







Il Museo, finanziato dalla Regione Campania con due milioni di euro, sarà utile alle Imprese, agli artisti e ai designer per presentare sul mercato nuovi prodotti di ceramica, porcellana, tarsie lignee, cammei, coralli, gioielli, tessuti, abbigliamento e accessori, prodotti per la casa, agroalimentari e vini, ovvero, le eccellenze del territorio, del ben fatto, realizzate anche attraverso nuove tecnologie, innovative, avanzate, come la “digital fabrication”.

L’intento implicito alla realizzazione di questo spazio in affitto è di aggiungere la quinta “A”, l’Artidesign, con una produzione sinergica di design e artigianato, dopo l’Abbigliamento-moda, l’Arredo casa, l’Automazione-meccanica e gli Alimentari-vini. Questo spazio-vetrina, consentirà di presentare al mondo il Made in Italy a Pompei, strategicamente in una posizione geografica eccellente, per i flussi turistici che la città degli Scavi è in grado di intercettare e per favorire il soggiorno prolungato e per offrire ad un pubblico colto, l’Archeologia, l’Arte e l’Arti-design. Il primo appuntamento si terrà sabato 26 marzo, alle ore 10.00, presso l’Hotel Habita79, in Via Roma 10.









L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti, con l’obbligo del greenpass e delle mascherine. Modererà l’incontro il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Stefano de Stefano; tra i relatori i Docenti Claudio Gambardella e Maria Antonietta Sbordone, l’Architetto Mariacarla Panariello, il Presidente e l’Amministratore di Givova Giovanni Acanfora e Pina Lodovico; tra gli Ospiti, Gino Longobardi, Paola Solimeno, Paolo Gramaglia, Nino Lettieri, Giuseppe Palomba; per le Istituzioni l’Avvocato Domenico Di Casola e il Dottor Francesco Iovino, Consigliere e Delegato della Commisione Cultura della Regione Campania. La Giunta e il Presidente hanno concesso per questo evento il Patrocinio Morale: “tale manifestazione rappresenta un appuntamento importante, ritenuto di rilievo culturale e volto in questo difficile e particolare momento, a promuovere la valorizzazione del territorio della nostra Regione”.