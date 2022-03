Il cantautore britannico da oltre 1 miliardo di stream TOM GRENNAN è tornato con il suo nuovo singolo “REMIND ME”, da oggi in disponibile in digitale (https://remindme.lnk.to/TomGrennan) ed in rotazione radiofonica da venerdì 25 marzo. Il brano, registrato nel nord-ovest di Londra con LostBoy (Griff, Anne-Marie, Dua Lipa), è il primo tassello di quello che si appresta ad essere un grande anno per la star di Bedford!

“Remind Me” è vivace e sopra le righe, racconta di quanto Tom sia grato alle persone che ha conosciuto nella sua vita. «Volevo scrivere una canzone che mi ricordasse un momento della mia vita in cui mi sono lasciato andare, in senso positivo, a qualcosa che stava davvero facendo la differenza. Si tratta di riconnettersi. È come quella sensazione che provi in cima alle montagne russe: questa è la sensazione migliore della mia vita”».

Acclamato dalla critica, Tom Grennan è stato descritto da GQ UK come “uno dei giovani e brillanti talenti musicali del paese”, semplicemente “Epico” da NME, e elogiato dal The Sun come “l’ultima rock star della generazione Z”.

Con due singoli certificati PLATINO e un album che ha raggiunto la #1 nel Regno Unito, due nomination ai BRIT Award, 100.000 biglietti venduti e oltre 1 MILIARDO di stream, il cantautore britannico è tornato con un’audace dichiarazione artistica e una nuova ondata di energia creativa!

Tom è attualmente a lavoro sul suo atteso terzo album. «Ho una nuova storia da raccontare», dice Grennan. «Sto correndo, ho messo la quinta». Tra la primavera e l’inizio dell’estate Tom Grennan sarà in tour negli Stati Uniti, in Europa e in Australia, un lungo percorso che alla fine lo porterà di nuovo a casa per un grande concerto al Bedford Park il 4 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno.