La Carta Joker e Come Funziona nei Giochi di Online Casino

Joker è noto agli appassionati di giochi di carte. Rende il gioco imprevedibile. Ma cosa lo rende la carta più forte nei giochi da tavolo, e perché rimane per i giocatori?

L’origine e il Significato della Carta Joker

Le carte sono affascinanti nel loro mistero, molte delle quali non sono cambiate nei secoli. Nel Medioevo, il jolly è stato menzionato per la prima volta nelle carte dei Tarocchi. L’immagine di un jolly o di un diavolo è una combinazione di opposti: giorno e notte, bene e male. L’essenza è la stessa: un pagliaccio insidioso che si prende gioco di tutti.

Un Joker su un mazzo di carte è apparso più tardi di tutti, e si crede che il nome provenga dal poker. C’è anche l’opinione che una traduzione errata dal nome tedesco del gioco “Juker” abbia portato il nome joker, dove c’era un’immagine simile. Decidere inequivocabilmente quando questo nome è venuto è impossibile, dato che ci sono molte varianti di origine.

Spesso, un Joker è raffigurato come un pagliaccio allegro e divertente, ma ci sono immagini con un aspetto sinistro. Gli usi di questa carta sono ambigui: il capobanda che batte tutte le briscole o la designazione della più piccola dignità. Un Joker è stato aggiunto per la prima volta al mazzo da Samuel Hart, un produttore di carte nel XIX secolo, rendendolo popolare.

In un mazzo standard di 54 carte, ci sono due o tre jolly: un disegno colorato e uno scuro. Questa carta non ha un seme e nessun valore numerico. Il suo scopo principale è quello di dare al portatore un vantaggio sull'avversario e la possibilità di vincere.

A Cosa Serve il Jolly

Il jolly è usato in molti giochi. Lo scopo principale è quello di sostituire la carta. È comune che un jolly colorato sostituisca una carta del seme di cuori o di quadri, e che una carta bianca e nera sostituisca picche o fiori.

Una volta che hai il Joker in mano, è più facile vincere. In una situazione di jolly e asso, può essere usato come secondo asso. In altri giochi, è la carta più forte che batte l'altra. Se non è necessario nel gioco, viene rimosso.

Il jolly è diventato richiesto in una varietà di giochi, come Mahjong, Scrabble, e molti altri.

Giochi di Carte con il Jolly

I giochi di carte sono sempre stati popolari. Il poker, l'intrattenimento degli intellettuali e della società d'élite, spicca tra gli altri giochi di carte. Richiede la capacità di analizzare e decidere perché il numero di vincite può essere grande. Quindi, i principianti dovrebbero padroneggiare le basi sulle versioni demo gratuite, e solo allora piazzare le scommesse. Il gioco si rivolge a giocatori esperti, ma sarà adatto ai principianti se si gioca prima una modalità di prova.

Poker con Joker

Questo gioco non è complicato. Si prende un mazzo di carte con un jolly. Lo scopo del gioco è quello di tenere tutti i valori migliori e scartare quelli sbagliati per una combinazione di successo. Vengono distribuiti cinque pezzi. L’ultima carta è aperta. I partecipanti devono puntare o scartare le carte, a seconda del loro valore. Il jolly prende qualsiasi valore che è difficile da calcolare per i giocatori esperti, rendendo il processo versatile e imprevedibile.

Le combinazioni con il jolly e la loro anzianità sono stabilite, poiché le combinazioni vincenti si formano più spesso che nel poker regolare. Le possibilità di vincere con il jolly aumentano. Creando la combinazione più forte di quattro re e un jolly, si ottiene Five of a Kind, che supera la potenza di Flush Royal.

Si discute in anticipo quali carte il jolly sostituisce:

Quelle assenti dalla tua mano;

Quelle già distribuite.

Il jolly può essere usato per fare combinazioni redditizie, per esempio: scala e colore. Se un giocatore ha in mano un due, un tre, un quattro, un cinque e un jolly, è una scala. Un colore è una combinazione che include quattro carte dello stesso seme con un jolly.