L’Oplonti Volley torna in campo per difendere il primato

«Domani contro la Guiscards Salerno sarà ancora una gara molto difficile. Le salernitane sono in piena corsa playoff e, dopo 8 vittorie di fila, arriveranno a Torre Annunziata molto agguerrite».

Così Paola De Santis, libero della Vesuvio Oplonti Volley, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club oplontino. Dopo un turno di stop, le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe tornano in campo per difendere il primo posto in classifica a quota 35 punti. Di fronte, la Guiscards Salerno che, costruita per la promozione in B2, ha avuto qualche difficoltà iniziale ma arriva a Torre Annunziata da otto vittorie consecutive.

«Sicuramente da non sottovalutare», sottolinea Paola De Santis. «Di fronte avremo una squadra molto forte, diversa da quella dell’andata, che vorrà riscattarsi contro la capolista. Noi ovviamente andremo in campo con entusiasmo e grinta, cercando di portare a casa ancora tre punti e continuare la nostra corsa in campionato».