Luvo Barattoli Arzano Volley, delicata trasferta in casa del Volley Terrasini Palermo

Tutto pronto in casa della Luvo Barattoli Arzano per la trasferta in casa del Volley Terrasini di Palermo.

Dopo il riposo forzato della settimana scorsa, le arzanesi hanno lavorato di buona lena nel corso dei giorni della preparazione per non perdere nemmeno una briciola dei progressi dell’ultimo periodo che ha consentito al sestetto di restare nella parte alta della classifica.

Quella di domani (sabato 19 marzo 2022) è una gara da affrontare con il massimo della concentrazione. Dall’altro lato della rete ci sono ragazze motivate, pronte ad approfittare di ogni opportunità per prendere fra le mani le redini dell’incontro.

Anche perché la situazione di classifica del Volley Terrasini è tutt’altro che serena. La squadra si contende (al momento) con il Volley Desi, Castellana e il San Salvatore Telesino l’ultimo posto utile per restare in serie B1 per cui ogni gara deve essere affrontata per trarne il massimo profitto.

“Andiamo ad affrontare una squadra che non è assolutamente da sottovalutare” -spiega Marianna De Siano alla vigilia del match. “Rispetto all’andata hanno preso anche il libero e adesso sono sicuramente più complete. Noi rispettiamo sempre tutte le avversarie che dobbiamo affrontare ecco perché nei nostri allenamenti cerchiamo di prepararci nel migliore dei modi”.

Si gioca alle ore 16 al palazzetto Geodetico di via Partinico a Terrasini. La partita, come ormai di consueto, sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook “Società Sportiva Volley Terrasini” e ricondivisa su quella dell’Arzano Volley. Arbitri dell’incontro Gabriele Galletti e Paolo Pirronitto.

“Ai nostri fantastici sostenitori gli chiediamo di tifare per noi in collegamento facebook. Stiamo bene e siamo pronte ad impegnarci per regalare una nuova soddisfazione a quanti ci seguono. Il nostro obiettivo lo abbiamo dichiarato, vogliamo arrivare più in alto possibile e per fare questo ci impegniamo al massimo in ogni gara” conclude Marianna De Siano.