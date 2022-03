Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Brombeis un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad un giovane seduto su una scalinata; in quei frangenti il guidatore si è allontanato verso uno stabile di via Soriano e, da un davanzale, ha prelevato qualcos’altro per poi ritornare dal ragazzo.

I poliziotti li hanno raggiunti ma lo spacciatore, alla loro vista, si è disfatto di una bustina ed ha tentato di darsi alla fuga per poi essere bloccato e trovato in possesso di 485 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di due bustine con 2 grammi circa di marijuana.







Inoltre, gli operatori hanno recuperato la bustina abbandonata ed hanno rinvenuto, sul davanzale dello stabile, altre 6 bustine contenenti 6 grammi circa della stessa sostanza.

R.M., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.