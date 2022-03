“Qui si effettuano miracoli di Padre Pio”: l’incredibile manifesto negli Uffici del Comune di Napoli. A denunciare l’accaduto è stato Giuseppe Alviti, sindacalista napoletanoresponsabile Dipartimento Sicurezza e Vivibilità di Forza Italia. L’episodio è avvenuto presso l’Ufficio Anagrafe della VII Municipalità di Napoli (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno).

“Nell’Ufficio ho notato – ha dichiarato Alviti – che erano stati affissi, probabilmente in maniera ironica ma sicuramente in modo blasfemo, su carta intestata del Comune di Napoli manifestini con scritto ‘Qui si effettuano miracoli di Padre Pio’. Personalmente sono molto devoto al Santo di Pietralcina. E’ ovvia la vena sarcastica così com’è ovvia la presa in giro sulla fede religiosa, senza considerare lo spreco si carta intestata del Comune. Chiedo perciò l’immediata rimozione dei manifesti”.