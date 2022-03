Ottaviano: 30enne in strada con una katana da samurai, si arrende non appena vede i Carabinieri

Fortunatamente il 30enne, in stato di alterazione psicofisica probabilmente per aver assunto alcolici, quando ha visto i Carabinieri non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato cadere l’arma arrendendosi immediatamente